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Роскошная леди: дочка Оли Сумской поразила стройной фигурой в облегающем платье

Lite » Новости шоу-бизнеса 28.05.2019 - 13:25
Роскошная леди: дочка Оли Сумской поразила стройной фигурой в облегающем платье
Ольга Сумская с дочками Антониной и Анной (фото: instagram.com/olgasumska)

Старшая дочь Сумской в очередной раз поразила схожестью со звездной мамой

Дочка Ольги Сумской показала поклонникам новый снимок и вызвала неподдельный восторг в сети. Так, на фото 28-летняя Антонина Паперная позирует в роскошном вечернем платье черного цвета в пол. Облегающий наряд очень выгодно подчеркнул спортивную фигуру Паперной. А оригинальны декоративные вставки под кожу визуально уменьшили талию и увеличили зону декольте. При этом платье отличается также полупрозрачными вставками и такой же пышной прозрачной юбкой.

Свой образ старшая дочка Сумской дополнила небольшим клатчем-книжкой. Из украшений – только длинные серьги. А вот волосы выпрямлены и аккуратно уложены.

Свое фото Паперная сопроводила лишь коротким обращением к подруге. Антонина посетила дружескую вечеринку.

Антонина Паперная

Стильная Антонина Паперная (фото: instagram.com/tonya_papernaya)

Поклонники девушки поспешили оставить первые отзывы под ее новым фото:

  • Тоня, ты прекрасна!
  • Ох, богиня!
  • Шикарная!
  • Звезда моя!
  • Ваша роль (спокойность) в фильме "Одна ложь на двоих" мне нравится. Как же так быть? Можете поделиться жизненными уроками?
  • Платье отпад! Красавица!

Кстати, новый пост своей дочери также прокомментировала и Ольга Сумская. Народная артиста Украины всегда комментирует фото своей дочери. На этот раз Сумская-старшая ограничилась парочкой смайликов с сердечками.

Ольга Сумская с дочками

Ольга Сумская с дочками – Антониной и младшей Анной. А также мужем – актер Виталий Борисюк (фото: instagram.com/olgasumska)

Отметим, что Антонина родилась от первого супруга Ольги Сумской – актера Евгения Паперного. С которым Ольга прожила в браке четыре года, после чего он распался. Вторым мужем Сумской стал актер Виталий Борисюк, от которого Ольга родила вторую дочку – Анну (родилась 2 марта 2002 года).

Дочки Ольги Сумской

Дочки Ольги Сумской (фото: instagram.com/olgasumska)

К слову, у Тони также есть двухлетняя дочка Ева. Недавно Ольга Сумская рассказала о маленькой внучке. Актриса поет ей песни на украинском языке. 

Также Ольга Сумская продемонстрировала закадровые фото съемок с дочками для известного издания. Старшая Антонина невероятно похожа на свою звездную маму, что неоднократно отмечали фанаты артистки.

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Новости Украины Ольга Сумская
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