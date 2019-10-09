Роскошная леди в белом: Элина Свитолина блеснула стилем в total white костюме

Украинская теннисистка Элина Свитолина, которая практически гарантировала место на Итоговом турнире WTA, покорила поклонников непривычно стильным деловым образом. При этом всемирно известная спортсменка сообщила, что с радостью возвращается домой после длительного тура.

Так, на своей страничке в сети instagram Свитолина опубликовала “улыбчивое” фото, на котором позирует в элегантном брючном костюме белоснежного цвета. При этом жакет, украшенный крупными золотыми пуговицами, надет на голое тело. Образ спортсменки дополняют белые туфли с блестящими золотыми вставками, которые гармонично сочетаются с пуговицами и золотыми украшениями. Волосы Свитолина собрала в вечернюю прическу, выпустив на лицо пару прядей.

“Возвращаясь домой после 11 недель в дороге”, - пишет Элина.

Стильная Элина Свитолина (фото: instagram.com/elisvitolina)

Поклонники спортсменки (а это больше 540 тыс. подписчиков в сети instagram) поспешили прокомментировать новое фото теннисистки:

“Ты выглядишь потрясающе”

“Красивая женщина”

“Выглядишь красиво, как всегда”

“Хорошего отдыха с Гаэлем”

“Хорошо ... но лучший аксессуар, который ты надела, это улыбка”

“Элина, Вы прекрасны”

Скриншот комментариев: instagram.com/elisvitolina

Отметим, что Элину крайне редко можно увидеть в деловых или вечерних образах. Все же спортсменка предпочитает публиковать фото со своих выступлений в форме для тенниса. И все же изредка балует поклонников стилем.

Фото: nstagram.com/elisvitolina

Напомним, этим летом Элина Свитолина приехала к родным в Одессу со своим возлюбленным - французским теннисистом Гаэлем Монфисом. Здесь они встретились с Катей Осадчей и дали ей совместное интервью. При этом в разделе сториз у Элины появилось пикантное фото с возлюбленным. Свитолина и Монфис позируют вместе на яхте. При этом украинская спортсменка лежит спиной к камере, демонстрируя аппетитные формы.