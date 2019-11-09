Роскошная: Екатерина Кухар в образе "красной Жизели" искупалась в комплиментах

Фото: Екатерина Кухар (instagram.com/ekaterinakukhar_official)

Балерина блистала в шикарном наряде на "Лиге смеха"

Екатерина Кухар известна как украинская прима-балерина, популярная не только в своей стране, но и за рубежом. Кроме того, танцовщицу нередко приглашают поучаствовать в различных шоу в качестве судьи, эксперта или просто гостя. Так, она - строгая и острая на язычок судья Танцев со звездами 2019, а недавно также побывала на съемках "Лиги смеха", восхитив своим роскошным нарядом.

Екатерина поделилась на своей странице в Instagram ярким снимком со съемок, на котором она запечатлена на усыпанной конфетти сцене. Балерина примерила воздушное красное платье с более коротким подолом спереди и длинным шлейфом сзади. Она дополнила эффектный лук туфлями на шпильке, а тонкий черный поясок подчеркнул ее точеную талию. Кухар позирует на ступеньках в красивой позе, выставив вперед одну ногу и уперев руки в бока.

Как призналась балерина, это платье вызвало массу комплиментов в ее адрес. Сама она охарактеризовала свой наряд как "образ красной Жизели".

Фото: Екатерина Кухар (instagram.com/ekaterinakukhar_official)

"Вчера в образе "КРАСНОЙ ЖИЗЕЛИ" в платье из лимитированной коллаборации H&M х Giambattista Valli... Получила столько приятных комплиментов от мужчин и восхищённых взглядов от девушек. Что поняла...Не зря именно за этим платьем была настоящая ОХОТА", - поделилась Екатерина.

Пользователи сети также искупали Кухар в комплиментах в комментариях, называя ее настоящей богиней.

Катюша настоящая богиня,Вам так красиво в красном,успехов Вам во всём

Катерина, тысяча и один комплимент в ваш адрес, вы прекрасны!

Роскошная

Невероятная

Почему ты настолько прекрасна???

Екатерина, вы прекрасны)

Какая ножка красивая ух

Как всегда прелестна!!!

Вы просто прекрасны и невероятно красивы! Вы пример для всех девушек страны и предмет тайного обожания мужчин

Теперь это мой сааамый любимый образ

Да вам очень идёт этот образ, платье прекрасно

Скриншот комментариев (instagram.com/ekaterinakukhar_official)

Напомним, стильная Екатерина Кухар показала Елену Кравец в прозрачной блузке - балерина поделилась кадрами с шоу "Хто зверху?".

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