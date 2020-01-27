Роскошная дива: Лилия Подкопаева в Киеве устроила элегантный фотосет с перевоплощениями

Лилия Подкопаева практически все время проводит в Атланте, где живет вместе со своим гражданским мужем Игорем Дубинским и тремя детьми – Вадимом, Каролиной и малышкой Эвелиной. Новый год гимнастка вместе с любимым мужчиной встретила в Париже, но отправилась в столицу Франции ненадолго, ведь она все еще корит грудью дочку и не может отлучаться на длительное время. Теперь же Олимпийская чемпионка тайно прилетела в Киев и сразу же отправилась на фотосесссию, которая предполагает множество перевоплощений и образов. Первыми кадрами бэкстейджа спортсменка поделилась в InstaStories.

Стилисты и визажисты создали для гимнастки эффектный роскошный образ, который невероятно понравился ей самой - легкий освежающий макияж, гладко уложенные на пробор волосы, оригинальное платье элегантной длинны благородного миндального оттенка, оформленное черной тесьмой и элементами с перьями. Образ дополняла длинная широкая перчатка до плеча и нюдовые лодочки.

Автором фотосета выступил Ростислав Рипка, который часто работает со звездами украинского шоу-бизнеса. Он же провел на своей страничке в Instagram прямой эфир, во время которого поинтересовался впечатлениями Лилии от идеи проекта.

Фото: Лилия Подкопаева (instagram.com/podkopayeva_official)

"Такие перевоплощение, такие красоты вытворяют мастера своего дела", - отметила в предвкушении гимнастка, после чего в кадре появилась стойка со множеством нарядов, которые Лилии предстоит примерить.

Напомним, что Лилия Подкопаева очаровала трогательным фото с доченькой на руках. Под фото она оставила душевную подпись-цитату.