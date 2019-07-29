Роскошная Алессандра Амбросио соблазняет голой грудью и стройными ногами

Алессандра Амбросио отправилась на греческий остров Миконос уже давно, но, похоже, обратно не собирается. Во всяком случае жизнерадостные картинки в ее микроблоге не заканчиваются! Она показала уже, кажется, все вещи своего бренда GAL Floripa, которые демонстрирует на фоне живописных мест и с помощью соблазнительных поз. И если в основном на странице супермодели появляются преимущественно жаркие кадры в купальниках, то несколько часов назад супермодель показала фото топлес.

Алессандра снялась топлес (фото: instagram.com/alessandraambrosio)

Алессандра сидит на скале в один красных стрингах, подтянув колени к себе. Таким образом ей удалось продемонстрировать не только длинные стройные ноги, но и пышную грудь. На голове у Амбросио завязано полотенце, а на руках и шее красуются многочисленные аксессуары. "Летний викенд", – написала звезда под фото. По всей видимости, не успела горячая красотка выйти из воды, как устроила фотосессию. Никакого макияжа, только естественность и природное очарование.

Алессандра наслаждается летом по полной (фото: instagram.com/alessandraambrosio)

Поклонники 38-летней красотки и бывшего "ангела" Victoria’s Secret буквально засыпали ее восторгами и словами восхищения, называя роскошной, обворожительной и самой красивой на свете.

38-летняя модель выглядит просто обворожительно (фото: instagram.com/alessandraambrosio)

К слову, хотя на странице Алессандры и появляются фото с подругами и девушками "GAL Floripa", как называет их модель, на каникулы знаменитая модель отправилась в компании своего возлюбленного. Итальянский бизнесмен Николо Одди часто сопровождает свою девушку в многочисленных рабочих поездках, а уж об отдыхе и говорить не приходится. "Полное затмение сердца", – как-то написала Амбросио под кадром, где отметила своего бойфренда.

Возлюбленный Алессандры часто ездит с ней в отпуск (фото: instagram.com/alessandraambrosio)

Интересно, что детей – 10-летнюю Аню и 7-летнего Ноа – они практически никогда с собой не берут. По всей видимости, они в это время гостят у отца – бизнесмена Джейми Мазура, или же с многочисленными родственниками, которых Алессандра любит показывать в сториз.