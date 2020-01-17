Романтика в раю: Дорофеева в бикини заворожила трогательным фото с Дантесом

Надя Дорофеева вместе с мужем Владимиром Данесом и друзьями отправилась в отпуск в экзотическую Доминикану. Хоть погода на райском курорте царит весьма переменчивая и солнце сменяется тропическими дождями, паре это не мешает наслаждаться отдыхом и посвящать время друг другу. Не обошлось и без горячего фотосета Нади, а снимки в купальнике уступили место откровенному кадру певицы с обнаженной грудью. Не обходится и без романтики.

Так, Надя поделилась трогательным пикантным фото с мужем. Пара позирует на фоне экзотических пальм и бескрайних океанских просторов – влюбленные стоят спиной к фотографу, взявшись за руки. На певице – черный купальник бикини, который позволяет оценить ее стройную фигуру.

"Рай", - оставила подпись на английском языке Надя, лаконично выразив свое восхищение окружающими ее природными красотами.

Романтичное пиканатное фото можно посмотреть тут

Надя Дорофеева и Владимир Дантес (фото: instagram.com/vladimirdantes)

Поклонники не устояли перед созерцанием райской романтики и оставили комплименты не только звездному семейству, но и фигуре Нади.

У тебя очень потрясающая фигура

Попа как у Ким

Неймовірне фото

Вы такие клевые, прикольные, вы самые-самые

Нереально гарне фото

Ах.. какие лапочки

Ви ідеальна пара

Какие же вы красивые

Скриншот комментариев

В InstaStories пары также можно найти немало общих фото, сделанных во время прогулок.

Надя Дорофеева и Владимир Дантес ( instagram.com/vladimirdantes/ instagram.com/nadyadorofeeva)

Напомним, что Надя Дорофеева ранее завела сеть откровенным снимком. Она лежит на шезлонге топлесс в крошечных плавках и бейсболке. Звезда прикрыла обнаженный бюст книгой и кокетливо улыбается. Фото будто сделано случайно. Мимо пикантного кадра не смог пройти ее продюсер Потап. Он оставил шуточный эмоциональный комментарий. К нему присоединились Настя Каменских и Даша Астафьева, которые также не смогли оставить без внимания горячий кадр.

Ранее Владимир Дантес поделился личными подробностями отношений с Надей Дорофеевой.