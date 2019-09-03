Романтичные Холостяк 9 и его избранница рассекретили свои планы

Фото: Дария Квиткова и Никита Добрынин (instagram.com/kvittkova)

Девушка попросила совет у поклонников

Холостяк 9 Никита Добрынин и его избранница Дарья Квиткова живут, что называется, на чемоданах. Пара много путешествует и не упускает возможности махнуть вместе за город или лучше в другую страну, где они всецело могут посвятить время друг другу. Никита и Даша с удовольствием делятся романтичными фотоотчетами и вызывают умиление у поклонников. Недавно влюбленные решили даже обнажится ради пикантного фото и показали свои татуировки, причем экс-холостяк захотел сделать первый рисунок на теле не без инициативы любимой. Даша же решила "сдать с поличным" романтичные планы пары на викенд и попросила совет у поклонников.

Девушка опубликовала в Instagram фото с любимым мужчиной. Пара позирует на фоне заката. Влюбленные одеты в белые наряды, Никита обнял Дашу за плечо и притянул к себе - они выглядят романтично и расслабленно.

"Хотим на выходных съездить во Львов. Сдавайте все явки и пароли. Куда сходить/где покушать/что посмотреть? Какой отель выбрать?" - поинтересовалась девушка.

Фото: Дария Квиткова и Никита Добрынин (instagram.com/kvittkova)

Поклонники стали наперебой советовать любимые места в городе, а также написали немало теплых слов в адрес Никиты и Даши.

Счастливые влюбленные

Красивые

Вы такие красивые

Хорошие такие! Романтики

По центру, біля Оперного театру

Львов - замечательный город. Покушать там можно на каждом шагу и везде вкусно. Посмотреть есть много чего, архитектура очень красивая, на "площадь Рынок", Ратуша, Высокий замок

Приходіть в центр і там всі заклади бомбезні!

О, Львів це дуже круто! Молодці! На Високій замок поїдьте, є кав'ярня смачна

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Ранее победительница Холостяк 9 Даша Квиткова решилась на искреннее признание о детях.