ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Романтичные Холостяк 9 и его избранница рассекретили свои планы

Lite » Новости шоу-бизнеса 03.09.2019 - 11:56
Романтичные Холостяк 9 и его избранница рассекретили свои планы
Фото: Дария Квиткова и Никита Добрынин (instagram.com/kvittkova)

Девушка попросила совет у поклонников

Холостяк 9 Никита Добрынин и его избранница Дарья Квиткова живут, что называется, на чемоданах. Пара много путешествует и не упускает возможности махнуть вместе за город или лучше в другую страну, где они всецело могут посвятить время друг другу. Никита и Даша с удовольствием делятся романтичными фотоотчетами и вызывают умиление у поклонников. Недавно влюбленные решили даже обнажится ради пикантного фото и показали свои татуировки, причем экс-холостяк захотел сделать первый рисунок на теле не без инициативы любимой. Даша же решила "сдать с поличным" романтичные планы пары на викенд и попросила совет у поклонников.

Девушка опубликовала в Instagram фото с любимым мужчиной. Пара позирует на фоне заката. Влюбленные одеты в белые наряды, Никита обнял Дашу за плечо и притянул к себе - они выглядят романтично и расслабленно.

"Хотим на выходных съездить во Львов. Сдавайте все явки и пароли. Куда сходить/где покушать/что посмотреть? Какой отель выбрать?" - поинтересовалась девушка.

Романтичные Холостяк 9 и его избранница рассекретили свои планы

Фото: Дария Квиткова и Никита Добрынин (instagram.com/kvittkova)

Поклонники стали наперебой советовать любимые места в городе, а также написали немало теплых слов в адрес Никиты и Даши.

  • Счастливые влюбленные
  • Красивые
  • Вы такие красивые
  • Хорошие такие! Романтики
  • По центру, біля Оперного театру
  • Львов - замечательный город. Покушать там можно на каждом шагу и везде вкусно. Посмотреть есть много чего, архитектура очень красивая, на "площадь Рынок", Ратуша, Высокий замок
  • Приходіть в центр і там всі заклади бомбезні!
  • О, Львів це дуже круто! Молодці! На Високій замок поїдьте, є кав'ярня смачна

Скриншот комментариев

Ранее победительница Холостяк 9 Даша Квиткова решилась на искреннее признание о детях.

Сколько нежности и любви: победительница Холостяк 9 растрогала фото с любимым "Поездка была особенной": победительница Холостяк 9 заинтриговала фанатов
Новости Украины ХолостякНикита Добрынин
Styler
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь