"Романтическое настроение": Леся Никитюк заворожила пляжными фото

В путевом листе "Le маршрутки" Одесская область, а значит пришло время невероятных видео и фото с потрясающими видами в Instagram телеведущей Леси Никитюк.

Популярная ведущая тревел-шоу Леся Никитюк в рамках нового проекта, в котором она путешествует по Украине на привычном многим соотечественникам транспорте — маршрутке, добралась до "Жемчужины у моря" — Одессы, и уже отправилась на исследование самых укромных и любимых туристами уголков Одесской области.

На недавних кадрах Леди Ле решила поделиться со своими подписчиками настроением, которое захватило ее во время съемок на пляже Тузловских лиманов. Знаменитость позировала в лучах уходящего солнца, а порывы ветра трепетали в ее волосах. И не смотря на то, что по задумке фотографа было желание передать романтичность момента, Леся разбавила пост в блоге юмором.

Фото: Леся Никитюк (instagram.com/lesia_nikituk)

"Такое романтическое настроение, что хочется процитировать классика :...квадрат гипотенузы равняется сумме квадратов катетов", - иронично подписала кадры Никитюк.

Фото: Леся Никитюк (instagram.com/lesia_nikituk)

Подписчики тут же крокоментировала шутку кумира и пожаловались, что она просто довела их до слез:

Ну как так можно ??? На ровном месте доводить людей до слез .... через смех

Единственная теорема которую я помню со школы

Так, похоже мне нужно срочно какулисту, я сначала прочла: "...хочется "поцеловать" классика.."Божеее, Леся, Лесюня, це все твое влияние

Ой какая красотааа

Гарна. Хмельничаночка

Маршрутку отремонтировали?

Сильно, до мурашек

Леся, вы как всегда отжигаете

Точеная фигурка! Супер!

Ого куда вас занесло !!!

Фото: Леся Никитюк (instagram.com/lesia_nikituk)

Стоит отметить, что поклонникам понравился и образ телеведущей на фото, базовая белая рубашка с короткими рукавами и именным лого на карманах и простые черные велосипедки, украшенные поясной сумкой Шанель.

Кстати, велосипедки уже стали фирменным знаком Леси в этой поездке. Недавно в Одессе можно было увидеть именно этот трендовый летний элемент гардероба, который демонстрирует точеные формы телеведущей.

Не менее трендовый образ телеведущая собрала на съемки в Херсоне. Там Леся Никитюк очаровывала лучезарной улыбкой и неоновыми красками в костюме.

А еще в своем юморном стиле Леся Никитюк повеселила фото, которое должна сделать каждая модная "телочка". Локация для фото была выбрана тоже с юмором.