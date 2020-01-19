Ролевые игры: Осадчая и Горбунов удивили кардинальной сменой имиджа

Катя Осадчая и Юрий Горбунов только прилетели после отпуска на Сейшельских островах, и сразу окунулись с головой в работу. Пара использует любую возможность, чтобы отправиться в путешествие и изучить новые и уже полюбившиеся интересные места на планете. Вернувшись в Украину, ведущие тут же отправились на вечеринку, совместив приятное с полезным, работу с весельем. Так, Катя превратилась в жгучую брюнетку с каре, а ее муж – в брутального рокера.

Соответствующие фото пара показала в InstaStories. В новом амплуа теледиву просто не узнать! Она облачилась в короткое платье с люрексом и широким кожаным поясом, дополнила дерзкий образ гетрами и массивными ботинками, а в качестве украшения предпочла чокер.

Юрий также радикально перевоплотился. Он надел черную кожаную куртку-косуху и футболку с логотипом легендарной рок-группы Metallica. "А игры будут ролевые…" - интригующе подписала один из кадров Катя.

Фото: Катя Осадчая и Юрий Горбунов (instagram.com/kosadcha)

Кстати, отпраздновав накануне Крещение, Катя вновь отправилась в путь. Она поделилась кадрами из аэропорту и показала, что вновь приземлилась в Стамбуле, правда, куда держит путь, ведущая не призналась.

Напомним, что Катя Осадчая в роскошном платье-вышиванке с крупным оригинальным орнаментом поздравила поклонников с Крещением. Юрий Горбунов в традиционной вышиванке показал душевное фото с женой и также оставил теплые пожелания для подписчиков.

Также ранее Катя Осадчая показала красочные кадры в ярком воздушном наряде. Фото были сделаны во время путешествия на райские Сейшелы.