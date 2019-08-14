Рок-группа VLASNA выпустила песню-"антиистерику"

Новую песню "Долечу" представила группа VLASNA – яркий представитель современной украинской рок-музыки. Это третий сингл группы за год.

Первый вариант песни был записан еще больше года назад, но потом музыканты решили изменить ее аранжировку. Так что за это время "Долечу" пережила несколько вариаций и, в конце концов, получила свое драйвовое рок-звучание.

VLASNA - Долечу (2019)

"Мы живем в такие беспокойные времена, когда особенно важно сохранять холодную голову и не поддаваться никаким паническим настроениям, – говорит солистка VLASNA Татьяна Власова. – Сначала мы думали, что выпускаем несколько истерическую песню. А потом поняли, что как раз наоборот. На самом деле это песня-"антиистерика", которая помогает преодолеть все то, что нас порой пугает. В конце концов, каждому из нас иногда нужно хорошенько собраться и сказать себе – что бы там ни было, я все-таки долечу ".

Саундпродюсером песни "Долечу" стал Евгений Крутоголов. Запись происходила на киевской студии PostMix, сведение и мастеринг – на SoundPlant Studio. В записи принимали участие музыканты группы Дмитрий Власов, Евгений Крутоголов, Ярослав Гладилин, а также Андрей Бит. Лейбл релиза – Moon Records.

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