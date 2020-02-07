После родов исчезло все: гибкая Анна Ризатдинова сделала неожиданное признание

Фото: Анна Ризатдинова (instagram.com/anna_rizatdinova)

Гимнастка опровергла популярный миф о растяжке

Финалистка Танцев со звездами 2019, олимпийская призерка Анна Ризатдинова может похвастаться точеной фигурой и идеальной спортивной формой даже после рождения ребенка. Спортсменка не раз отмечала, что для этого она регулярно работает над собой - а иногда приобщает к тренировкам и сыночка Романа, которого она родила от скандального экс-депутата Александра Онищенко. На новом снимке в своем Instagram она пленила впечатляющей растяжкой и развенчала популярный миф.

На снимке Анна в леггинсах и спортивном топе запечатлена в сложной акробатической позе - она стала на мостик и одновременно сделала вертикальный шпагат. Гимнастка удивила признанием, что после родов она потеряла всю свою гибкость и ей пришлось все восстанавливать заново, что было не так уж легко.

Фото: Анна Ризатдинова (instagram.com/anna_rizatdinova)

"Немного о растяжке. Разработать растяжку гораздо легче чем ее удержать!! Есть миф о том , что если ты растянулся , то уже на всю жизнь .. увы нет !! После родов у меня исчезло буквально всё! И растяжка и гибкость. Пришлось заново общаться с мышцами, чтоб они вспоминали, как садиться на шпагат. Это сложный и болезненный процесс. Но если ежедневно уделять растяжке хотя бы 10/15 мин, всё будет. Главное не останавливаться", - поделилась спортивными секретами Ризатдинова.

Фото: Анна Ризатдинова (instagram.com/anna_rizatdinova)

Впечатленные пользователи сети засыпали Анну теплыми комментариями, восхищаясь ее красотой и грацией.

Красотка

Анечка за вашими линиями можно смотреть , любоваться постоянно. Реально после родов все заново надо было начинать ( шпагат и так далее ) вот это да...

Прекрасная....

Класс

Смотрится эфектно

Красота!!!

Круто

Я тоже хочу бути такою як ти

Вау!!!!

Красота и здоровье..можно созерцать бесконечно

Крутыха!!!!

Как же это красиво

Очень красивая!

Грация!!!!

Скриншот комментариев (instagram.com/anna_rizatdinova)

Ранее Анна Ризатдинова снялась в эффектной фотосессии в стиле 80-х и предстала с белокурыми локонами.