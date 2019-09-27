Родители-фейерверк: Лилия Ребрик очаровала счастливым фото с мужем

Лилия Ребрик и ее муж Андрей Дикий умеют превратить жизнь в празник – им никогда не скучно вместе, ведь в семейной жизни они находят место для романтики и веселого времяпровождения с детьми. "Дикаясемейка" давно очаровала поклонников своим позитивом и жизнерадостностью, а трепетное отношение друг к другу неизменно вызывает умиление. Например, Лилия и Андрей во время подготовки к съемкам в сериале "Папаньки2" показали страстный танец, отдавшись чувствам на паркете. Теперь же ведущая опубликовала веселое фото с мужем, котрое не оставило равнодушными ее подписчиков в Instagram.

На забавном снимке теледива и хореограф позируют, сложив руки в форме импровизированного сердца. Лилия взяла мужа под локоть, а вторую руку положила в его ладонь. Она изображена в расслабленном повседневном образе – белый свитшот с принтом, джинсовая куртка, расшитая бусинками- жемчужинками и джинсы. На Андрее – голубая рубашка, джинсовые брюки и клетчатый пиджак.

"Для своїх дітей ми - найкращі аніматори", - призналась в подписи к позитивному кадру Лилия.

Фото: Лилия Ребрик и Андрей Дикий (instagram.com/liliia.rebrik)

Под постом скопилось немало комментариев от поклонников пары – они пришли в восторг от креативных и жизнерадостных звездных родителей.

Дикі, Ви такі чудові!

Красотка

Батьки-феєрверк

Які ви круті

Вы прекрасная пара

Вы воообще самая лучшая пара!

Ліля, дивитися на Вашу дику сімейку одне задоволення! Ви молодці

Мама с папой в сердечеке поместились - это самое любящее сердечко, что я видела

Скриншот комментариев

Также Лилия Ребрик поразила внешним сходством с отцом на семейном снимке.