Родители-фейерверк: Лилия Ребрик очаровала счастливым фото с мужем

Пара опубликовала забавное фото
Лилия Ребрик и ее муж Андрей Дикий умеют превратить жизнь в празник – им никогда не скучно вместе, ведь в семейной жизни они находят место для романтики и веселого времяпровождения с детьми. "Дикаясемейка" давно очаровала поклонников своим позитивом и жизнерадостностью, а трепетное отношение друг к другу неизменно вызывает умиление. Например, Лилия и Андрей во время подготовки к съемкам в сериале "Папаньки2" показали страстный танец, отдавшись чувствам на паркете. Теперь же ведущая опубликовала веселое фото с мужем, котрое не оставило равнодушными ее подписчиков в Instagram.
На забавном снимке теледива и хореограф позируют, сложив руки в форме импровизированного сердца. Лилия взяла мужа под локоть, а вторую руку положила в его ладонь. Она изображена в расслабленном повседневном образе – белый свитшот с принтом, джинсовая куртка, расшитая бусинками- жемчужинками и джинсы. На Андрее – голубая рубашка, джинсовые брюки и клетчатый пиджак.
"Для своїх дітей ми - найкращі аніматори", - призналась в подписи к позитивному кадру Лилия.
Фото: Лилия Ребрик и Андрей Дикий (instagram.com/liliia.rebrik)
Под постом скопилось немало комментариев от поклонников пары – они пришли в восторг от креативных и жизнерадостных звездных родителей.
Скриншот комментариев
Также Лилия Ребрик поразила внешним сходством с отцом на семейном снимке.