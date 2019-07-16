Ярко и задорно: дива Монро поделилась колоритными фото с Одесского кинофестиваля

Эпатажная артистка весело проводит время в городе у моря
Юбилейный 10-й Одесский кинофестиваль привлек в город множество украинских (и не только) знаменитостей. Они с удовольствием позируют на красных дорожках, дают интервью, оценивают новинки кинематографа и гуляют по Южной Пальмире. В их числе и травести-дива Монро, которая решила поделиться на своей странице в Instagram своими впечатлениями от мероприятия, а также очень колоритными фото.
Эпатажная артистка показала кадры с красной дорожки церемонии открытия, на которой она красовалась в нежно-лиловом платье в пол от украинского дизайнера.
Фото: травести-дива Монро (instagram.com/monritta)
Монро дополнила образ сумочкой-клатчем, золотистыми босоножками и украшением на голове в тон наряду.
Фото: травести-дива Монро (instagram.com/monritta)
Позже она также выложила снимки с последующих фестивальных дней, на которых также запечатлена в ярких образах и с коронным "кандибобером" на голове.
Фото: травести-дива Монро (instagram.com/monritta)
"Мои клубнички, котята и адепты секты Неугомонной, сорри, что не отвечаю в директе и не реагирую на комменты. Просто кинофестивальные будни насыщены под завязку, что не успеваю носик подпудрить и глоток воды пропустить.
Ага...воды. Целый день набираю материал, что-то сразу в сторис, а ночью уже в пол глаза засыпая, отбираю и ретачу, чтобы продемонстрировать вам @odesa_film_festival Во всей красе!
Фото: травести-дива Монро (instagram.com/monritta)
Из увиденного очень впечатлила французская лента "Прекрасная эпоха". Уверена Она будет в прокате, не пропустите. Французское кино это вкус, шарм, юмор и конечно же любовь.
Фестивальное же кино - на любителя именно арт- хаусного драматических, трагедийных, чаще жестоких и жестких историй. Чтобы потом выйти и утешить себя: так у меня еще жизнь - мармелад, и пойти грохнуть стаканчик чего покрепче, стресс снять!
Фото: травести-дива Монро (instagram.com/monritta)
Обязательный к посещению Городской Рынок Еды. Свежая рыбка при тебе же пожаренная, винчик, неспешные беседы о высоком и атмосфера курортного города. Что еще нужно для любителей вкусной жизни. И встречи с новыми - старыми друзьями. Без которых визит в Южную Пальмиру Не представляешь. Благодарю и далі буде..." - поделилась Монро.
Фото: травести-дива Монро (instagram.com/monritta)
Подписчики дивы поспешили поделиться своими отзывами, восхищаясь ее нарядами.
Скриншот комментариев (instagram.com/monritta)
Напомним, по дороге в Одессу травести-дива Монро устроила яркую фотосессию среди подсолнухов.
Ранее травести-дива Монро примерила образ выпускницы и рассказала о непростых школьных годах.
Также Монро поделилась красочными фото у океана в мини-платье и без макияжа.