Ярко и задорно: дива Монро поделилась колоритными фото с Одесского кинофестиваля

Юбилейный 10-й Одесский кинофестиваль привлек в город множество украинских (и не только) знаменитостей. Они с удовольствием позируют на красных дорожках, дают интервью, оценивают новинки кинематографа и гуляют по Южной Пальмире. В их числе и травести-дива Монро, которая решила поделиться на своей странице в Instagram своими впечатлениями от мероприятия, а также очень колоритными фото.

Эпатажная артистка показала кадры с красной дорожки церемонии открытия, на которой она красовалась в нежно-лиловом платье в пол от украинского дизайнера.

Фото: травести-дива Монро (instagram.com/monritta)

Монро дополнила образ сумочкой-клатчем, золотистыми босоножками и украшением на голове в тон наряду.

Фото: травести-дива Монро (instagram.com/monritta)

Позже она также выложила снимки с последующих фестивальных дней, на которых также запечатлена в ярких образах и с коронным "кандибобером" на голове.

Фото: травести-дива Монро (instagram.com/monritta)

"Мои клубнички, котята и адепты секты Неугомонной, сорри, что не отвечаю в директе и не реагирую на комменты. Просто кинофестивальные будни насыщены под завязку, что не успеваю носик подпудрить и глоток воды пропустить.

Ага...воды. Целый день набираю материал, что-то сразу в сторис, а ночью уже в пол глаза засыпая, отбираю и ретачу, чтобы продемонстрировать вам @odesa_film_festival Во всей красе!

Фото: травести-дива Монро (instagram.com/monritta)

Из увиденного очень впечатлила французская лента "Прекрасная эпоха". Уверена Она будет в прокате, не пропустите. Французское кино это вкус, шарм, юмор и конечно же любовь.

Фестивальное же кино - на любителя именно арт- хаусного драматических, трагедийных, чаще жестоких и жестких историй. Чтобы потом выйти и утешить себя: так у меня еще жизнь - мармелад, и пойти грохнуть стаканчик чего покрепче, стресс снять!



Фото: травести-дива Монро (instagram.com/monritta)

Обязательный к посещению Городской Рынок Еды. Свежая рыбка при тебе же пожаренная, винчик, неспешные беседы о высоком и атмосфера курортного города. Что еще нужно для любителей вкусной жизни. И встречи с новыми - старыми друзьями. Без которых визит в Южную Пальмиру Не представляешь. Благодарю и далі буде..." - поделилась Монро.

Фото: травести-дива Монро (instagram.com/monritta)

Подписчики дивы поспешили поделиться своими отзывами, восхищаясь ее нарядами.

Монро, очень приятно, что Вы побывали в нашей жемчужине

Очень интересное видео церемонии открытия !! Монро, Вы поразительны, удивительны и неугомонны!!! Желаю отличного отдыха

Наша богиня!

Бомбическая!

Платье нереально красивое, и Вы в нем очень органичны, в целом весь образ просто Вау!

Просто потрясающая девушка

Дейнерис из Игр Престолов, звезда ОМКФ

Воображуля

Как же вы прекрасны!

Не устаю удивляться и восхищаться Вашими образами!!)) В живую все выглядело еще более завораживающе!!!) Некоторые конечно очень огорчили....

Образ просто восторг!!!

Монро, ты красотка

Женственный образ. Монрита нежная фея. Появилась тату на руке? Или и раньше была?

Красота неземная, лучезарная-так держать, умница

Скриншот комментариев (instagram.com/monritta)

Напомним, по дороге в Одессу травести-дива Монро устроила яркую фотосессию среди подсолнухов.

Ранее травести-дива Монро примерила образ выпускницы и рассказала о непростых школьных годах.

Также Монро поделилась красочными фото у океана в мини-платье и без макияжа.