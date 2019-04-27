Ярко и стильно: Лилия Ребрик похвасталась модной обновкой

Популярная телеведущая восхитила сеть новым фото
Лилия Ребрик в солнечный субботний день показала своим подписчикам новую фотографию, на которой она держит яркую сумочку. Фото известная телеведущая выложила на своей странице в Instagram.
"Я обожаю сумочки ярких цветов! Это признак того, что скоро лето", - подписала фотографию Лилия Ребрик.
Лилия Ребрик (фото: instagram.com/liliia.rebrik)
Подписчики Лилии также прокомментировали ее фото.
Напомним, что Лилия Ребрик покорила сеть воздушным образом в платье-вышиванке. Телеведущая также призналась, что успела с самолета прямо в студию.
Ранее сообщалось о том, что Лилия Ребрик впервые показала лицо годовалой дочки Полинки.
Мы также писали о том, что Лилия Ребрик рассказала, как все успевает. Стоит отметить, что Лилия ведет ТВ-шоу, играет в театре, посещать светские мероприятия. А кроме того, она счастливая жена и мать двоих девочек.