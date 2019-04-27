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Ярко и стильно: Лилия Ребрик похвасталась модной обновкой

Lite » Новости шоу-бизнеса 27.04.2019 - 19:54
Ярко и стильно: Лилия Ребрик похвасталась модной обновкой
Лилия Ребрик (фото: instagram.com/liliia.rebrik)

Популярная телеведущая восхитила сеть новым фото

Лилия Ребрик в солнечный субботний день показала своим подписчикам новую фотографию, на которой она держит яркую сумочку. Фото известная телеведущая выложила на своей странице в Instagram.

"Я обожаю сумочки ярких цветов! Это признак того, что скоро лето", - подписала фотографию Лилия Ребрик.

Ярко и стильно: Лилия Ребрик похвасталась модной обновкой

Лилия Ребрик (фото: instagram.com/liliia.rebrik)

Подписчики Лилии также прокомментировали ее фото.

  • Очень красивая сумочка;
  • Хорошее фото;
  • Боже, Лиля вы такая красивая;
  • Очень красивая женщина;
  • Ну очень стильно и красиво!!! Вы как всегда, можно любоваться! Счастья Вам!
  • Огонь;
  • Цвет сумочки просто супер-яркий и жизнерадостный! Очень классно выглядит!
  • Очень стильно;
  • Лиличка, не зря любите яркие цвета, потому что можно надеть спокойный костюм черного или белого цвета и подчеркнуть яркой сумочкой, и образ будет шик. И на вас классный костюмчик такого нежного голубого цвета дополняет вашу сумочку.
  • Какая вы красивая.

Напомним, что Лилия Ребрик покорила сеть воздушным образом в платье-вышиванке. Телеведущая также призналась, что успела с самолета прямо в студию.

Ранее сообщалось о том, что Лилия Ребрик впервые показала лицо годовалой дочки Полинки.

Мы также писали о том, что Лилия Ребрик рассказала, как все успевает. Стоит отметить, что Лилия ведет ТВ-шоу, играет в театре, посещать светские мероприятия. А кроме того, она счастливая жена и мать двоих девочек.

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