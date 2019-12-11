Ярко и смело: Анита Луценко кардинально сменила имидж

Звездный тренер не перестает удивлять своих поклонников
Известная украинская фитнес-тренер и ведущая проекта "Зважені та щасливі" Анита Луценко известна своей решительностью и смелостью - это касается и экспериментов со внешностью. Она не боится пробовать новое, если ей так хочется - так, в октябре знаменитость поразила поклонников новой, экстремально короткой стрижкой, а также покрасилась в платиновую блондинку.
Что ж, на этом Анита явно решила не останавливаться - спустя несколько месяцев она вновь обновила прическу, на этот раз примерив ярко-розовый цвет волос.
Фотографией с обновленным имиджем спортсменка поделилась в своем Instagram.
"Всем розового", - лаконично подписала фото Луценко.
Фото: Анита Луценко (instagram.com/anitasporty)
Снимок вызвал ажиотаж среди подписчиков ведущей и всего за час набрал более 16 тысяч лайков и сотни комментариев. Большинству фолловеров пришлись по душе такие перемены в облике Аниты и они оставили ей восхищенные комплименты.
Скриншот комментариев (instagram.com/anitasporty)
Напомним, Анита Луценко показала подросшую дочь и честно рассказала о трудностях материнства.