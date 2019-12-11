Ярко и смело: Анита Луценко кардинально сменила имидж

Известная украинская фитнес-тренер и ведущая проекта "Зважені та щасливі" Анита Луценко известна своей решительностью и смелостью - это касается и экспериментов со внешностью. Она не боится пробовать новое, если ей так хочется - так, в октябре знаменитость поразила поклонников новой, экстремально короткой стрижкой, а также покрасилась в платиновую блондинку.

Что ж, на этом Анита явно решила не останавливаться - спустя несколько месяцев она вновь обновила прическу, на этот раз примерив ярко-розовый цвет волос.

Фотографией с обновленным имиджем спортсменка поделилась в своем Instagram.

"Всем розового", - лаконично подписала фото Луценко.

Фото: Анита Луценко (instagram.com/anitasporty)

Снимок вызвал ажиотаж среди подписчиков ведущей и всего за час набрал более 16 тысяч лайков и сотни комментариев. Большинству фолловеров пришлись по душе такие перемены в облике Аниты и они оставили ей восхищенные комплименты.

Вы очень красивая

круто! прям весну напомнили!

Вы просто WOW!

Вау, классссс

Очень классно

А мне очень нравится. Так красиво.

Цвет бомбический

Крутецки!!

Еще нужен единорог

Прикольно

Огонь!!!!!

Як круто! Свіжо

Настроение сакура )

Тоже так хочу))

Звезда! Жечь, так напалмом! Обажаю вас за смелость, решительность и яркость

Скриншот комментариев (instagram.com/anitasporty)

Напомним, Анита Луценко показала подросшую дочь и честно рассказала о трудностях материнства.