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С ярким макияжем и в шляпке: Надя Дорофеева показала, как нежится на солнце

 

Певица старается насладиться каждым днем лета

Экс-солистка группы "Время и Стекло" Надя Дорофеева старается по полной насладиться солнечными летними днями - благо, частный дом с бассейном дает ей такую возможность. Певица порадовала фанатов новым ярким снимком, на котором предстала гламурной пляжницей.

На фото артистка запечатлена в профиль, когда лежит на шезлонге. У нее на голове - стильная соломенная шляпка с интересным акцентом в виде разноцветного шнурка. На глазах у звезды яркий макияж с черными стрелками и салатово-желтыми тенями, а волосы она собрала в пучок.

Эффектный образ дополняют интересные сережки в ухе Нади, одна из которых в виде крестика. Глаза девушки закрыты, а губы она чувственно приоткрыла.

Надя Дорофеева заворожила солнечным летним фото в очаровательной шляпке (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)

Дорофеева посетовала на то, что уже август и лето очень быстро проходит.

"Лета так осталось мало", - подписала кадр певица.

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Пользователи сети согласились с артисткой и не забыли осыпать ее комплиментами.

  • Классная шляпа. Такую же хочу теперь
  • Да,увы,время истекает быстро
  • Какая красивая
  • Такая красивая шляпа
  • Да, лето быстро пролетело..
  • Вау женщина что вы творите
  • Надя Феева
  • Теперь нам остаётся только ждать следующего лета
  • Боже а шляпа то
  • красиво
  • Мамасіта сеньйоріта
  • Вот как можно быть такой красивой??
  • Красавица мона Лиза

Скриншот комментариев

Ранее мы писали о том, что соблазнительная Надя Дорофеева в ультрамини поразила необычным фото.

Кстати, Надя Дорофеева с мужем Владимиром Дантесом растрогала нежным семейным кадром.

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