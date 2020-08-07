С ярким макияжем и в шляпке: Надя Дорофеева показала, как нежится на солнце

Экс-солистка группы "Время и Стекло" Надя Дорофеева старается по полной насладиться солнечными летними днями - благо, частный дом с бассейном дает ей такую возможность. Певица порадовала фанатов новым ярким снимком, на котором предстала гламурной пляжницей.

На фото артистка запечатлена в профиль, когда лежит на шезлонге. У нее на голове - стильная соломенная шляпка с интересным акцентом в виде разноцветного шнурка. На глазах у звезды яркий макияж с черными стрелками и салатово-желтыми тенями, а волосы она собрала в пучок.

Эффектный образ дополняют интересные сережки в ухе Нади, одна из которых в виде крестика. Глаза девушки закрыты, а губы она чувственно приоткрыла.

Надя Дорофеева заворожила солнечным летним фото в очаровательной шляпке (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)

Дорофеева посетовала на то, что уже август и лето очень быстро проходит.

"Лета так осталось мало", - подписала кадр певица.

Пользователи сети согласились с артисткой и не забыли осыпать ее комплиментами.

Классная шляпа. Такую же хочу теперь

Да,увы,время истекает быстро

Какая красивая

Такая красивая шляпа

Да, лето быстро пролетело..

Вау женщина что вы творите

Надя Феева

Теперь нам остаётся только ждать следующего лета

Боже а шляпа то

красиво

Мамасіта сеньйоріта

Вот как можно быть такой красивой??

Красавица мона Лиза

Скриншот комментариев

Ранее мы писали о том, что соблазнительная Надя Дорофеева в ультрамини поразила необычным фото.

Кстати, Надя Дорофеева с мужем Владимиром Дантесом растрогала нежным семейным кадром.