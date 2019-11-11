Яркая и позитивная: Лилия Ребрик продемонстрировала эффектный деловой лук

Лилия Ребрик умеет прекрасно выглядеть в любой ситуации - даже дома в выходной с маской на лице, или же во время семейной прогулки. А вот на работе она регулярно демонстрирует стильные и эффектные образы - артистка является ведущей утреннего шоу на канале "Украина" и в каждом эфире восхищает новым ярким нарядом. К примеру, в дождливое утро ноябрьского понедельника Лилия выбрала красочный лук в деловом стиле.

Атмосферными фото телезвезда поделилась на своей странице в Instagram. Лучезарная Ребрик позировала в элегантном брючном костюме розового цвета. Она дополнила образ массивными сережками в тон наряда, а также подчеркнула талию широким поясом.

Фото: Лилия Ребрик (instagram.com/liliia.rebrik)

На одном из кадров артистка запечатлена со своим соведущим Анатолием Анатоличем. На всех фото Лилия счастливо улыбается и просто-таки заряжает своим неисчерпаемым оптимизмом.

Фото: Лилия Ребрик (instagram.com/liliia.rebrik)

"За вікном в Києві з самого ранку злива, а в студії @ranok_ua тепло і затишно. Ми завжди готуємо для вас найактуальніші теми. І завжди дякуємо вам за те, що ви такі уважні та небайдужі, так активно реагуєте на наших сторінках в соцмережах... Які ще теми підняти в «Ранку з Україною»? Пишіть, обов’язково обговоримо. Ми завжди читаємо та дослухаємося до нашого глядача. Діловий стиль може бути яскравим і натхненним", - поделилась Ребрик.

Фото: Лилия Ребрик (instagram.com/liliia.rebrik)

Фолловерам теледивы ее лук пришелся по душе, что они и отметили в комментариях.

Дуже прекрасний образ

Вы талант от бога вы квіточка чудові красуня добра

Гарно

Красуня

А настрій при цьому чудовий

Наряд бомбезний

Дуже гарна

Так злива

Дуже стильно

Скриншот комментариев (instagram.com/liliia.rebrik)

Напомним, что Лилия Ребрик восхитила роскошным образом в эффектном вечернем туалете по фигуре.