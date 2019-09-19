Ризатдинова рассекретила необычный "талисман на удачу" на Танцах со звездами 2019

Гимнастка рассказала, что поспособствовало наивысшим балам в четвертом эфире
Анна Ризатдинова и ее партнер по Танцам со звездами 2019, хореограф и танцор Александр Прохаров исполнили в четвертом прямом эфире горячий танец, который всколыхнул сеть. К слову, темой воскресного выпуска шоу стал "Вечер любви" посвященный свадьбе примы-балерины и судьи проекта, Екатерины Кухар и ее мужа Александра Стоянова. Гостями и свидетелеми торжества в прямом эфире стали ведущие Юрий Горбунов в Тина Кароль, судейская четвертка вместе с приглашенным членом жюри Дмитрием Монатиком, тамада и по совместительству ведущая на балконе Леся Никитюк и все зрители в зале и у экранов телевизоров.
Анна Ризатдинова сообщила, что именно "свадебный" эфир стал для нее самым удачным – ведь она получила наивысший бал от судей, а также она вывела личную формулу удачи и заявила, что ее талисманом стала … Леся Никитюк!
Гимнастка показала селфи с теледивой. Девушки улыбаются в камеру на фоне оживленной съемочной площадки. Судя по ракурсу, снимок был сделана с балкона, на котором расположилась Леди Ле, принимавшая участников сразу после того, как они услышали вердикт судей на паркете.
Анна Ризатдинова и Леся Никитюк (фото: instagram.com/anna_rizatdinova)
"У кого-то на удачу в кармане кроличья лапка, а у нас на балконе Леся. Миф или реальность?! Но максимальные 40 баллов мы таки получили", - написала Анна.
Анна Ризатдинова и Александр Прохоров – Румба – Танцы со звездами 2019
Леся Никитюк отреагировала на признание нгимнастки и оставила под постом смайлы с поцелуями. Подписчики спортсменки также искупали ее в комплиментах и заверили, что высший бал вполне заслуженный.
Скриншот комментариев
Ранее Анна Ризатдинова призналась в чувствах своему партнеру по паркету Александру Прохорову.