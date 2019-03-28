В ритме танца: Ани Лорак с дочкой позировали на камеру в стильных нарядах

Украинская певица Ани Лорак, которая на днях заинтриговала философской мыслью и сыграла в шахматы, восхитила поклонников очаровательным видео со своей дочкой Софией. На своей страничке в Instagram артистка опубликовала ролик, сделанный во время их с малышкой совместной фотосессии.

Каролина (настоящее имя певицы) и семилетняя Соник, как ее любя называют в семье, позируют перед камерой в стильных нарядах. Девочка то нежно прижимается к маме, то зажигательно танцует вместе с ней. Мама и дочь явно отлично проводят время, веселятся и принимают эффектные позы. Одним фото из этой съемки Лорак ранее делилась в сети, остальные же ее поклонники ждут с нетерпением.

"Жизнь в ритме танца!" - подписала яркое видео знаменитость.

Видео: Ани Лорак с дочерью (instagram.com/anilorak)

Подписчики благодарят Ани за дозу позитива, а также отмечают, что София - очень красивая девочка и артистичностью явно пошла в маму.

"Вы такииииие красивые, невозможно насмотретьсядве подружки прям. Пойду пересматривать 100 раз, спасибо Соня чудо, заряжает позитивом";

"Какие же вы красивые, девочки! Так держать, молодцы";

"Ничего себе, как Сонечка отжигает просто потрясающе. Каролиночка, как же Сонечка похожа на Вас... Очень красивая девочка а энергия...вся в маму!";

"Новое поколение подрастает!";

"Красота в красоте супер супер ))) Не видосик, а прямо зрительный десерт Спасибо, вкусно!!! )))))))";

"Какие же вы красивые. Сонечка нереально артистичная, ваши гены, это сразу видно! Думаю, у неё впереди яркое артистическое будущее!";

"Соня - маленькая звездочка";

"Королева мама и принцесса дочь";

"Каролиночка, вы бесподобны с Сонечкой. Два солнышка: искритесь, цветете, светите. Наши любимочки, пусть вся ваша жизнь проходит в ритме счастья и любви";

"Какие вы красивые, дочурка скоро маму догонит", - не могут сдержать умиления фолловеры Лорак.

Фото: Ани Лорак с дочерью (instagram.com/anilorak)

Напомним, ранее Ани Лорак в пестром наряде блеснула стройными ножками. В сети ее даже назвали жар-птицей.

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