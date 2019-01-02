"Рискуйте": именитая украинская спортсменка пожелала "экстремального" Нового года

Яна Клочкова (фото: instagram.com/yana_klochkova)

Спортсменка желает ничего не бояться

Известная украинская пловчиха, четырехкратная олимпийская чемпионка Яна Клочкова оставила свои "дерзкие" пожелания в честь Нового 2019 года. Так, 36-летняя спортсменка пожелала каждому в Новом году не бояться рисковать. Клочкова уточняет, что лучше что-то сделать и жалеть, чем не сделать и все равно жалеть. Об этом именитая украинка сообщила на своей instagram-страничке.

Отметим также, что до этого LITE писал, как именно украинские звезды поздравили поклонников с новогодними праздниками.

Что касается Клочковой, то она советует в этом году рисковать и ничего не бояться.

"Я желаю каждому человеку в 2019 году не бояться делать то, что давно хотели. Уйти с нелюбимой работы, уехать в другой город, сказать то, что давно хотели. Рискуйте! Сделайте девизом 2019: лучше сделать и жалеть, чем не сделать и жалеть. Будьте счастливы! Не бойтесь", — пожелала "золотая рыбка" Украины Яна Клочкова.

Новогоднее пожелание Яны Кловчковой (фото: instagram.com/yana_klochkova)

Яна Клочкова (фото: instagram.com/yana_klochkova)

Напомним, что Яна Клочкова считается самой титулованной спортсменкой Украины в истории Олимпийских игр: четыре "золота" и одно "серебро". Она установила 50 рекордов Украины. Однако в январе 2008 года Яна Клочкова заявила об уходе из большого спорта. В марте 2009 она официально "рассталась с водой".

На данный момент Клочкова воспитывает сына (родился в 2010 году), увлекается фотографией, а также ведет свой блог в сети instagram.

Напомним, некоторые из украинских знаменитостей весьма оригинально поздравили с Новым годом, похваставшись стройными ножками. LITE предлагает выбрать самую роскошную длинноногую "Снегурочку".

Также отметим, что ранее украинская фитнес-тренер Юлия Богдан показала, как сбросить "наеденное" в новогоднюю ночь.

Поздравление с Новым годом от Насти Каменских (видео: LITE)