Римские каникулы продолжаются: Осадчая и Горбунов покорили яркими фото из Италии

Пара наслаждается прекрасной погодой и живописными видами Вечного города
После насыщенных рабочих будней звездные супруги Катя Осадчая и Юрий Горбунов решили расслабиться и немного отвлечься, сменив обстановку. Для небольшого путешествия они выбрали столицу Италии - Рим. Звездная пара наслаждается теплой и солнечной погодой и с удовольствием гуляет по улочкам Вечного города, просто-таки засыпав сеть атмосферными снимками.
Так, Катя поделилась фото с велосипедной прогулки по живописной вилле Боргезе, для которой она выбрала удобные спортивные брюки с лампасами, водолазку и жилетку.
"Приїхати в Рим і не проїхати на велосипеді? :) наша вело-родина шле вам вітання і чекає на новий вело сезон в Україні. А ви маєте свого вело-коня?" - поделилась ведущая.
Фото: Юрий Горбунов и Катя Осадчая (instagram.com/kosadcha)
Также она показала яркие кадры, сделанные у известных римских достопримечательностей - Испанской лестницы, Колизея и фонтана Треви.
Фото: Юрий Горбунов и Катя Осадчая (instagram.com/kosadcha)
На части снимков телезвезда позирует в трендовом черно-белом клетчатом уютном пальто, коротких светлых джинсах и кроссовках.
Фото: Юрий Горбунов и Катя Осадчая (instagram.com/kosadcha)
"Римські канікули", - лаконично подписала фото Осадчая.
Некоторые из них вышли очень милыми и романтичными, ведь Катя и Юрий не стесняются демонстрировать нежные чувства друг к другу.
Фото: Юрий Горбунов и Катя Осадчая (instagram.com/kosadcha)
Поклонники тут же засыпали парочку восторженными отзывами.
Скриншот комментариев (instagram.com/kosadcha)
Напомним, что стильные Лилия Подкопаева и Катя Осадчая засветились в элегантных образах на дне рождения Дмитрия Гордона.