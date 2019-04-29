Римские каникулы: MONATIK с женой и детьми гуляет по столице Италии (фото)

Популярный артист Дмитрий Монатик решил хорошо отдохнуть на майские праздники и вместе с женой и сыновьями отправился изучать столицу Италии Рим. Артист и его супруга Ирина Демичева поделились яркими фото на своих страницах в Instagram - однако при этом они по-прежнему скрывают лица детей и снимают их только со спины.

На красочных фото семейство гуляет по Вечному городу и с интересом изучает его достопримечательности. Ирина выбрала для семейного отдыха розовое платье в белый горошек и удлиненный черный пиджак, а также ярко-желтую сумку-бананку. Дмитрий же комфортно чувствовал себя в спортивных штанах и красной ветровке.

Фото: Дмитрий Монатик с семьей в Риме (instagram.com/irinademicheva)

Судя по последним фото, в Риме также похолодало, так как папа и сыновья запечатлены в ярких куртках.

Фото: Дмитрий Монатик с семьей в Риме (instagram.com/irinademicheva)

"Какая же вокруг красота, куда не посмотри тотальное восхищение", - отметила супруга музыканта.

Фото: Дмитрий Монатик с семьей в Риме (instagram.com/irinademicheva)

Фото: Дмитрий Монатик с детьми (instagram.com/monatik_official)

Подписчики пожелали Дмитрию и Ирине отличного отдыха и оставили множество умиленных комментариев под фото с их сынишками.

"Маленькие Монатикиииии"

"Ваши фото с детьми всегда зашкал!"

"Хахаха, Большой Монатик и два маленьких Монатика"

"Блиин, какие крутые))"

"После просмотра фото с маленькими Монатиками настроение сразу гарантировано, какая милотаааааааа! Пупсики необыкновенные"

"Оо, какие птенцы"

"Римские каникулы. Прекрасные люди в Вечном городе"

"Класно!!! Маленькі монатіки бігають"

"Классные пингвинчики"

"Такие лапульки"

"Ирочка, ты такая красивая!!"

"Очень красиво, хорошего вам отпуска"

Напомним, MONATIK взорвал сеть масштабным клипом "LOVE IT ритм". Эта работа из третьего сольного альбома стала самой масштабной в карьере музыканта и рассказывает о его нелегком пути за 10 лет.

Кстати, ранее MONATIK растрогал сеть редким снимком с женой.