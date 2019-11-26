Римская романтика: Осадчая и Горбунов наслаждаются друг другом в Италии

Катя Осадчая и Юрий Горбунов стараются использовать с толком свободное время, которого у пары не так много из-за постоянной занятости. Как-то ведущий признался, что обожает путешествовать вместе с женой – пара не дождется, когда сможет брать с собой в поездки младшего сына Ивана, ведь пока он еще совсем маленький. Так, после суперфинала шоу Танцы со звездами 2019 Юрий и Катя полетели в солнечный Рим, где царит комфортная осенняя погода. Ведущий решил поделиться романтичными снимками с женой на фоне местных достопримечательностей.

Пара отправилась на променад в центр. Одна из остановок – легендарный фонтан Треви. Возле него парочка сделала красочную совместную фотооткрытку. Катя позирует в трендовом черно-белом клетчатом уютном пальто, коротких светлых джинсах и кроссовках. Она обняла мужа за плечо. На Юрие – темные джинсы, светлые кроссовки и темно-синяя куртка.

Второй кадр – селфи на одной из оживленных узких улочек. Юрий слегка улыбается, скрыв глаза за солнечными очками, Катя позирует без макияжа, собрав волосы сзади в аккуратный пучок.

Фото: Катя Осадчая и Юрий Горбунов (instagram.com/gorbunovyuriy)

"Коли продовжуєш на декілька днів тепло", - подписал он счастливый кадр с женой.

Фото: Катя Осадчая и Юрий Горбунов (instagram.com/gorbunovyuriy)

Поклонники пары разделили с ними прекрасные минуты в "Вечном городе" - они без устали писали комплименты и радовались за них.

Я вас обожаю, ви чудова пара, позитивчики!

Гарні

Дуже гарне місце для закоханих

Какие ви милие

Супер

Солоденька парочка – twix. Гарні і талановиті люди

Красиві! Щастя та любові вам!

Які ви гарні!

Красива сім'я! Щаслива сім'я! Крута сім'я!

Скриншот комментариев

К слову, Юрий и Катя не упустили возможности выпить по чашечке ароматного кофе в кафе, которое насчитывает 200 лет, а также показали завораживающие виды ночного Рима. Парочка не удержалась и проявила нежные чувства прямо на улице "Вечного города" - теледива поцеловала мужа на глазах у прохожих, а позже пожаловалось, что Юрий постоянно разговаривает по телефону – деловые звонки не позволяют ему сполна насладиться красотой города.

Фото: Катя Осадчая и Юрий Горбунов (instagram.com/gorbunovyuriy/instagram.com/kosadcha)

Напомним, что стильные Лилия Подкопаева и Катя Осадчая засветились в элегантных образах на дне рождения Дмитрия Гордона.