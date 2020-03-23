Рим накрылся медным тазом: Маша Ефросинина с сыном трогательно поздравила мужа с юбилеем

Маша Ефросинина — одна из тех украинских звезд, кто наиболее ответственно отнесся к проблеме распространения коронавируса в Украине. Телеведущая сразу же ушла на самоизоляцию со своими родными. При этом чаще всего Маша не хроники карантина показывает, а записывает очень полезные интервью с врачами и психологами. Однако и Почётный посол ООН в области народонаселения в Украине должен иногда расслабляться. Особенно когда есть такой важный повод, как юбилей мужа! 23 марта супруг Маши Ефросининой, бизнесмен Тимур Хромаев отмечает 45-летие. Звездная жена поспешила показать, как же поздравила Тимура. И помогал своей маме сын Саша.

На своей instagram-страничке Маша записала парочку домашних видео. Одно из которых посвящено процессу подготовки к поздравлению мужа. На помощь к Маше пришел 5-летний сын Саша. Вмест с мамой мальчик старался надувать разноцветные шарики.

В начале видео Маша призналась, что карантин разрушил ее с мужем планы на празднование его юбилея. Так, на 45-летие Хромаева звездная пара хотела отправиться в Рим. Но увы, пока что о Риме можно только мечтать. И выкручиваться из ситуации по возможности. Кстати, подготовка к сюрпризу проходила 22 марта поздно вечером, пока Тимур ходил за покупками.

Маша Ефросинина с сыном Сашей показала, как готовится поздравить мужа с 45-летием

“Здравствуйте, сейчас половина двенадцатого ночи. Что у вас по режиму? А у нас уважительная причина. Через полчаса нашему папе будет 45 лет. У него юбилей. И та поездка, которую я ему подготовила в подарок в Рим с детьми, со всеми сюрпризами, накрылась медным тазом… или карантином. Поэтому будем встречать дома. Мы с Сашей купили шарики. И пока наш папа в супермаркете, весь в масках, антисептике и перчатках покупает нам продукты. Пока он не знает, мы будем надувать ему шары”, — объяснила ситуацию Ефросинина.

Далее мама с сыном весело стали надувать шарики. Прерываясь на нежные поцелуи. А еще чуть позже Маша показала, как же поздравила с сыном Тимура. Для супруга Маша приготовила его любимый десерт — карамельный чизкейк. И вынесла его рано утром, украсив праздничными свечками.

А сегодня, 23 марта, в день рождения мужа Маша опубликовала новый видео-пост.

“С Днём Рождения, Тимуряха! Да, я уже много лет не ломаю голову над подарком тебе, потому что знаю: главное сегодня — увезти тебя в какую-то прекрасную страну и вечером выпить с тобой локального красного вина. Да, в этом году хотели впервые это сделать с нашими детьми! Ну, не в смысле, выпить, а улететь) И вот всё накрылось медным тазом... Но!!! Вот уже почти 18 лет я не перестаю восхищаться и учиться у тебя одной выдающейся способности - спокойно и рассудительно «смотреть в глаза» резкой смене обстоятельств, проблемам и трудностям! Ты как-то блестяще умеешь адаптировать себя и нас к новым реалиям, и не допускать паники! Рядом с тобой всегда очень веришь, что всё можно пережить! Главное, делать это достойно и не терять человеческое лицо! И даже если планету все-таки захватят инопланетяне, знаю, даже с ними ты найдёшь общий язык. ⠀ Хотя то, что ты согласился на эту игру - для меня даже круче, чем инопланетяне! Всё-таки есть в этом карантине что-то положительное! Люблю тебя”, — трогательно обратилась к мужу телеведущая.

Видео: instagram.com/mashaefrosinina

А вот игра заключалась в том чтобы понять, насколько хорошо супруги знают друг друга. К примеру, кто из супругов любит больше покушать или кто более ревнивый. Как выяснилось, больше денег тратит Маша. Также Маша больше спит. А вот самым упрямым в семье оказался именно Тимур.

Также Маша призналась, что она первой влюбилась в Тимура. Более романтичная — Маша. А вот в вопросе ревности они назвали друг друга. Так что ревнуют одинаково.

Напомним, ранее Маша Ефросинина показала самый действенный антистресс на период карантина.