Режиссер моей жизни: Ирина Билык растрогала сеть нежностью с мужем

Певица умилила поклонников семейной идиллией
Ирина Билык - не только успешная певица, а и счастливая жена и мать. Артистка замужем за азербайджанским хореографом и фотографом Асланом Ахмадовым, а в 2015 году пара стала родителями сына Табриза, который появился на свет с помощью суррогатной матери. Пара не живет вместе, поскольку супруг исполнительницы работает в Москве и лишь время от времени приезжает к семье в Киев. Однако, как рассказала Ирина в недавнем интервью, такой гостевой брак ее вполне устраивает и позволяет сохранить романтику в отношениях.
Кроме того, супруги иногда еще и работают вместе - так, сейчас Аслан стал режиссером юбилейного тура Билык по Украине. Так что пара сможет больше времени провести вместе и насладиться общением.
Певица поделилась своей радостью с поклонниками, опубликовав в Instagram нежное фото с мужем. Ирина и Аслан нежно прижались друг к другу, при этом артистка в забавной розовой шапке.
"Мой муж - режиссер моего нового Шоу!!
А я - его любимая Артистка!!
А может ли ваш любимый человек быть режиссером вашей жизни?" - прокомментировала очаровательный кадр звезда.
Фото: Ирина Билык и Аслан Ахмадов (instagram.com/bilyk_iryna)
Пользователи сети умилились семейной идиллией звездной пары и оставили им много теплых отзывов и пожеланий.
Скриншот комментариев (instagram.com/bilyk_iryna)
Напомним, Ирина Билык поразила признанием о расставании со своим продюсером и гражданским мужем Юрием Никитиным.