Я ревела: Леся Никитюк похвасталась внезапной "встречей" с Джаредом Лето

Леся Никитюк осознанно и со всей серьезностью относится к карантину – ведущая находится в родном Хмельницком и проводит время дома в компании родных. Леди Ле не дает скучать подписчикам, да и сама находит, чем занятся в течение дня. Так, Леся даже представила программу "Карантинных вечеров", которая позабавила ее поклонников. Но один вечер звезда запомнит надолго, ведь ей внезапно позвонил ее кумир – музыкант, актер и лидер рок-группы Thirty Seconds to Mars Джаред Лето! Леся поделилась видеозаписью своего разговора с всемирно известным артистом.

Леди Ле сделала немало комплиментов звезде мирового масштаба и делилась с ним искренними эмоциями, не скрывая волнения.

"Мрії збуваються. Джаред Лето мені подзвонив", - подписала "исторический" ролик Леди Ле.

"Девочки, это был волшебный вечер! Мы никогда не знаем, что нас ждет", - не смогла совладать с эмоциями ведущая.

"Я правда ревіла як дурепа… Я після тренування сіла на підлогу у ванній… Мені написав Евген Таллер, щоб я зайшла в ефір до Джареда.. І я зайшла", - поделилась предисторией Леся.

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Подписчики теледивы искренне порадовались за нее и разделили искренние эмоции ведущей, а также уточнили, что солист Thirty Seconds to Mars воплотил мечту теледивы в жизнь. Даже звездные друзья ведущей не смогли оставаться в стороне. "Класс!" - написала Джамала под видео.

Дуже щирі емоції

Для него ты тоже звезда... Наверное, его мечта сбылась ... Смотрел Орла и Решку

Аааа круто!

Це просто бомба совпадение

Я думала, кто-то наш под Джареда подстроится, а оно нет, настоящий

Супер

Я плачу вместе с ней

Я как раз смотрела прямой эфир у Джареда, а тут Вы, Леся, появились, а потом и Бедняков, а потом и Ивлеева. Вышло неожиданно. Он, конечно, космический человек. Рада за Вас

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