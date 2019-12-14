"Решили почистить перышки": Кухар рассказала, как расслаблялась со Стояновым

Звездная украинская балерина Екатерина Кухар поделилась, что она, как и ее супруг Александр Стоянов, имеет очень плотный гастрольный график. Но все же пара находит время, чтобы провести время с семьей.

Она опубликовала на свою страничку в Instagram фото, на котором сидит с мужем у новогодней елки в одном из столичных саланов. Екатерина с идеально уложенными волосами, сдержанным мейк-апом. На ней надет черный гольф и изумрудная широкая юбка. Образ дополнили прозрачные лодочки с черными носками. Александр рядом с ней в кэжуал-одежде с аккуратной прической.

"В декабрьской суматохе, когда очень плотный гастрольный график и множество мероприятий, мы с Александром Смирновым стараемся находить время, чтобы побыть с семьей и немного отдохнуть... И сегодня мы собрались все вместе, чтобы почистить перышки", - поделилась Кухар.

Екатерина Кухар и Александр Стоянов. Фото: instagram.com/ekaterinakukhar_official

Также Екатерина Кухар рассказала, что они взяли с собой детей.

"И так как дети поехали с нами, я переживала, что не смогу расслабиться... Но приятным бонусом стала игровая комната, в которой Тима присматривал за Настей, а она радовалась игрушкам и была окружена вниманием мастеров... Да, к тому же, еще и обзавелась красивой прической. Ну, и самое главное то, что мы провели это время всей семьей и с пользой", - подытожила балерина.

Напомним, ранее Екатерина Кухар в прозрачном наряде покорила стильным появлением с мужем.

Отметим, что украинская прима-балерина Екатерина Кухар живет в сумасшедшем темпе - танцевальные премьеры по всей стране, съемки и эфиры, интервью и мастер-классы. Танцовщица даже признавалась, что очень хотела бы, чтобы в сутках было больше часов, чтобы все успевать. А всегда рядом с ней и поддерживает ее любимый муж и партнер на сцене Александр Стоянов.