"Решила свести с ума?" Тина Кароль обольстила внушительным декольте

Тина Кароль (фото: instagram.com/tina_karol)

Певица предстала в эффектном образе на портретном кадре

Тина Кароль в последнее время обожает радовать поклонников чувственными фотосессиями в черно-белых тонах. На завораживающих снимках она демонстрирует различные грани своей нежности и сексуальности, заставляя фанов рассыпаться в комплиментах и едва переводить дыхание. Новый кадр в Instagram поп-дивы не стал исключением. Певица решила заворожить внушительным декольте, буквально сведя с ума многочисленных подписчиков.

На портретном снимке Тина запечатлена в оригинальном образе. Она прикрыла одну часть лица рукой, а на ее пальцах красуется заколка с подвесками. Певица прикрыла глаза, ее волосы уложены в привычную прическу – естественные крупные волны-локоны, влажный блеск темной помады выдает тот факт, что макияж был сделан с акцентом на губы. Автором съемки стала известный украинский фэшн-фотограф Соня Плакидюк.

Комплименты от фанов обрушились на Тину мощным потоком, ведь они не смогли пройти мимо эффектного фото. Поклонники изучили буквально каждую деталь образа, включая родинки и ключицы.

Тина Кароль (фото: instagram.com/tina_karol)

"Наша неимоверная красавица", "Красотка", "Заворожуєш", "Богиня", "Тина ты невероятная", "Ну що сказати: богиня є богиня", "Дайте воздуха! Богиня", "Принцесса", "Решила свести всех с ума?", "Верните воздух!", "Нежность", "Как картина", - писали комментаторы.

Скриншот комментариев

Напомним, что Тина Кароль очаровала сеть эффектным образом в прозрачном наряде. Она опубликовала чувственный монохромный снимок.

Ранее Тина Кароль изучмила элегантным образом "учительницы". Она позировала в оигиннальном платье.

Кстати, Тина Кароль заворожила нежным снимком в светло-голубом платье.