Решил не испытывать судьбу: Маша Ефросинина умилила праздничным видео с любимым

Маша Ефросинина не часто делится в сети подробностями и моментами из личной жизни, поэтому ее поклонники с особым тепетом реагируют на семейные кадры в профиле ведущей. Так, им нравится наблюдать за теледивой и ее супругом Тимуром Хромаевым, которые демонстрируют нежное и трепетное отношение друг к другу. А ведь когда-то пара пережила серьезный кризис и была на грани развода. Конечно же, в День влюбленных Тимур не забыл поздравить любимую жену и сделал это с самого утра.

Теледива опубликовала в Instagram трогательное и забавное видео, на котором муж дарит ей охапку бархатных бордовых роз на длинных стеблях. Она с интересом заглядывает внутрь букета, высматривая презент от любимого. В сториз Маша показала расширенную "версию" трогательного видео.

"Спасибо. Там ничего нет?" - поинтересовалась любопытная Маша, которая встретила супруга в стильном домашнем ансамбле и не упустила возможности крепко обнять и прижаться.

"Папка тоже решил не испытывать судьбу", - подписала одновременно душевное и забавное видео ведущая.

Маша Ефросинина с мужем (фото: instagram.com/mashaefrosinina)

Подписчикам Маши очень понравилось праздничное видео из ее семейного архива.

Как всегда с юморком

С праздником! Какие же Вы классные и настоящие!

Балованная Маша!

Супер

Как приятно, когда много лет вместе, а чувства как в первый день знакомства!

Это очень смешно

Скриншот комментариев

Также она опубликовала домашнее фото с букетом у окна. На стройной Маше – белоснежная майка и удобная трикотажная мини-юбка, она позирует босиком.

Маша Ефросинина (фото: instagram.com/mashaefrosinina)

Ранее Маша Ефросинина призналась в своей женской слабости, с которой борется благородным способом.