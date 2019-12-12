"Регина, вы замужем!" Тодоренко всколыхнула сеть пикантным фото

Экс-ведущая тревел-шоу Орел и Решка показала себя во всей красе
Украинская телеведущая Регина Тодоренко, которая вышла замуж за российского певца Влада Топалова и теперь живет в Москве, поделилась в Instagram пикантным фото. На снимке можно увидеть 29-летнюю звезду в черном вельветом боди с массивным поясом, который подчеркивает пышную грудь и сексуальные ягодицы Регины.
Волосы Тодоренко распущены и элегантно спускаются по плечам. Образ дополнили масивные серьги.
Интересно, что данным кадром экс-ведущая тревел-шоу "Орел и Решка" хотела привлечь внимание к благотворительности и написала в своем микроблоге соответствующий пост.
Посмотреть пикантное фото Регины Тодоренко в соблазнительном наряде можно здесь.
Фото: instagram.com/reginatodorenko
Фанаты знаменитости не оставили без внимания данный снимок и оставили множество комментариев:
Скриншот: instagram.com/reginatodorenko
Скриншот: instagram.com/reginatodorenko
Скриншот: instagram.com/reginatodorenko
Напомним, ранее Регина Тодоренко со слезами на глазах рассказала об Украине. В интервью Ксении Собчак телеведущая сообщила о том, почему она никогда не высказывала свою гражданскую позицию относительно конфликта с Россией.