Регина Тодоренко восхитила формами в купальнике на роскошной вилле

Телеведущая выбрала купальник яркого оттенка, который выгодно контрастировал с бирюзовой водой в бассейне
Медовый месяц звездной пары Регины Тодоренко и Влада Топалова, которые отгуляв свадьбу в Италии, переместились на греческое побережье, продолжается. Солнечное настроение царит в Instagram молодой жены Регины, которая постит счастливые фото с территории виллы с собственным бассейном.
"Всем вам по дому на пляже!!! И пусть будет хорошее настроение!" - передала она теплые пожелания из Греции своим подписчикам.
Кроме того, селебрити рассказала, что накопив богатый опыт путешествий и съемок в тревел-шоу она придирчивее относиться в выбору отелей и мест отдыха. Так, она призналась, почему ее выбор пал именно на греческую гостинницу.
"В отеле бассейны с полуморской водой, а это для меня один из важнейших критериев отбора гостиницы", - так описала она свой выбор.
Подписчики оценили образ Тодоренко в ярко-розовом купальнике самыми теплыми словами и пожелали ей счастливого медового месяца.
Скриншот: Комментарии к посту Регины Тодоренко (instagram.com/reginatodorenko)
Фото: (instagram.com/reginatodorenko)
Напомним, что недавно Регина Тодоренко поразила грандиозными планами на будущее, в которые входят съемки в сериале и в кино. Телеведущая так же разрабатывает несколько интересных бизнес-схем для продвижения своего бренда.
А еще супруг Влад Топалов растрогал эффектным кадром со свадьбы. Музыкант показал большую "итальянскую семью" из гостей и близких, которые позировали для фотографа на свадьбе звезд.
Также ранее Влад Топалов показал первое фото своего изысканного свадебного образа.