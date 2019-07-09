Регина Тодоренко восхитила формами в купальнике на роскошной вилле

Медовый месяц звездной пары Регины Тодоренко и Влада Топалова, которые отгуляв свадьбу в Италии, переместились на греческое побережье, продолжается. Солнечное настроение царит в Instagram молодой жены Регины, которая постит счастливые фото с территории виллы с собственным бассейном.

Фото: Регина Тодоренко (instagram.com/reginatodorenko)

"Всем вам по дому на пляже!!! И пусть будет хорошее настроение!" - передала она теплые пожелания из Греции своим подписчикам.

Кроме того, селебрити рассказала, что накопив богатый опыт путешествий и съемок в тревел-шоу она придирчивее относиться в выбору отелей и мест отдыха. Так, она призналась, почему ее выбор пал именно на греческую гостинницу.

"В отеле бассейны с полуморской водой, а это для меня один из важнейших критериев отбора гостиницы", - так описала она свой выбор.

Подписчики оценили образ Тодоренко в ярко-розовом купальнике самыми теплыми словами и пожелали ей счастливого медового месяца.

Скриншот: Комментарии к посту Регины Тодоренко (instagram.com/reginatodorenko)

Как всегда ты в лучших местах, я тоже хочу к вам

Регина, Вы такая красивая (и счастливая!)

Супер! Принимаем. И Вам, Регина дом на пляже и всего самого-самого!

Красотка

Идеально! Но море тоже неплохо

Шикарный вид

Вот это цвет воды. Регина божественна на этой фотографии

Регина, Вы очень красивая девушка и очень солнечная) Вы вызываете у меня улыбку) Приятно смотреть)

Фото: (instagram.com/reginatodorenko)

Напомним, что недавно Регина Тодоренко поразила грандиозными планами на будущее, в которые входят съемки в сериале и в кино. Телеведущая так же разрабатывает несколько интересных бизнес-схем для продвижения своего бренда.

А еще супруг Влад Топалов растрогал эффектным кадром со свадьбы. Музыкант показал большую "итальянскую семью" из гостей и близких, которые позировали для фотографа на свадьбе звезд.

Также ранее Влад Топалов показал первое фото своего изысканного свадебного образа.