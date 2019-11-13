Регина Тодоренко в роскошном красном платье получила премию "Женщина года"

Во вторник, 12 ноября в Москве состоялось вручение победителей премии "Женщина года" по версии российского журнала Glamour. Украинская телеведущая и певица Регина Тодоренко, которая недавно заявила, что мечтает принять участие в следующем сезоне Танцев со звездами, стала обладательницей звания "Женщина года", а также победила в номинации "Лицо с экрана". Яркие фото с мероприятия были опубликованы на фан-страничке ведущей в Instagram.

Отметим, что вместе с Тодоренко в номинации участвовали: украинская певица Светлана Лобода, российские актрисы Анна Михалкова, Светлана Ходченкова, Елизавета Боярская, Кристина Асмус и другие знаменитости.

"Извините, но в этом году Регине опять удалось все: она переизобрела собственный YouTube-канал, стала лучшей ведущей утреннего шоу, вышла замуж — и не забывала делиться всем этим с нами (и с миллионами подписчиков в Instagram). Регина, поздравляем!" - говорится на сайте журнала Glamour в описании победительницы Регины Тодоренко. Она также украсила обложку издания.

Фото: Регина Тодоренко (instagram.com/glamour_russia)

Молодая мамочка пришла на мероприятие в роскошном красном платье с глубоким декольте и пикантным разрезом на бедре от британского дизайнера David Koma. Эффектный образ дополнили серебристые туфли на каблуке, серьги-висюльки и яркий макияж на лице знаменитости.

Фото: Регина Тодоренко (instagram.com/reginatodorenko_fan01)

Стоит заметить, что Регина пришла на премию без своего мужа Влада Топалова. Однако она выглядела счастливой и с удовольствием позировала фотографам вместе с заветной статуэткой.

Фото: Регина Тодоренко (instagram.com/reginatodorenko_fan01)

Тодоренко объяснила, почему эта премия для нее играет особую роль. "Ранее я понимала гламур как шик, лоск, какая-ту нарочитость. А сейчас гламур — это символ женственности. Женщина не должна забывать, что необходимо быть трепетной, трогательной, женственной, нежной, красивой, но при этом целеустремленной, немного мужественной и уверенной в себе", — поделилась теледива.

Фото: Регина Тодоренко (instagram.com/reginatodorenko_fan01)

Также во время речи она призналась, что ее отец — экономист и музыкант Петр Тодоренко — недавно пережил инсульт! По словам телеведущей, сейчас он чувствует себя хорошо.

К слову, "Певицей года" стала украинская певица MARUV.

Напомним, Регина Тодоренко ошарашила признанием о свадьбе с Владом Топаловым. Ведущая призналась, что свадьбы могло и не быть – во время планирования торжества пара так повздорила, что готова была разойтись.