Регина Тодоренко раскрыла секрет длительных счастливых отношений

Ведущая поделилась забавным случаем в гримерке
Регина Тодоренко - пример для многих девушек, ведь она успевает все: девушка вышла замуж и родила ребенка, при этом очень быстро вернулась к работе и ведет собственные шоу, а также всегда потрясающе выглядит. Впрочем, как недавно призналась ведущая, в ее семейной жизни не все так уж безоблачно, однако они с супругом Владом Топаловым работают над этим и посещают психолога.
На своей странице в Instagram Регина поделилась фото с работы в эффектном образе, а также рассказала интересную историю. Тодоренко примерила красные мини-шорты с высокой талией и белую футболку с надписью "Я муза" на английском языке, а дополнила образ прозрачными босоножками и крупными серьгами.
Фото: Регина Тодоренко (instagram.com/reginatodorenko)
По словам артистки, в гримерке у них с коллегами зашел разговор о том, в чем секрет счастливого брака.
"Разговор в гримерке:
С.: Вот у нас тут спор, как сохранить длительные счастливые отношения?
Я.: Как люди живут по 30-35 лет вместе?
Ю.: Привычка, привязанность, вот и все.
Р.: Залог длительных отношений - Мудрая ЖЕНЩИНА, не так ли?" - поделилась ведущая.
Фото: Регина Тодоренко (instagram.com/reginatodorenko)
Ее любимый муж не смог остаться в стороне и тут же высказал свою точку зрения.
"Залог длительных отношений- это Я", - с юмором написал Топалов.
Скриншот комментариев (instagram.com/reginatodorenko)
Многие подписчики согласились с Региной, а также поделились своими мыслями на эту тему.
Скриншот комментариев (instagram.com/reginatodorenko)
Напомним, что Регина Тодоренко недавно впервые показала лицо сыночка Миши или, как она его называет Майкла, снявшись с ним в рекламе.
Также Регина Тодоренко сделала откровенное признание о нелегком материнстве энергичной и работающей молодой мамы.