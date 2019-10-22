Регина Тодоренко показала редкий "беременный" кадр и красавца брата

Успешная телеведущая и молодая мама Регина Тодоренко регулярно делится с поклонниками моментами своей жизни и интересными фото. Недавно она вместе с маленьким сыном Михаилом побывала в Италии, где, по признанию девушки, немного поправилась - ведь там такая вкусная еда! А новым кадром в своем Instagram артистка вызвала настоящий фурор - ведь на нем она запечатлена беременной, да еще и со своим братом.

На красочном фото Регина и ее старший брат Кирилл запечатлены на пляже в купальных костюмах. Они нежно обнимают друг друга и задорно смеются на камеру. Стоит отметить, что брат Тодоренко настоящий красавчик!

В подписи к фото ведущая трогательно поздравила его с днем рождения, вспоминая их общее одесское детство.

Фото: Регина Тодоренко с братом Кириллом (instagram.com/reginatodorenko)

"HB 2 U , @kirill_kovlash Братец, в нашей жизни было столько болота, глиняных приключений, колорадских жуков, перекопанных огородов, сломанных машинок, несъеденых супов, выбитых зубов, что и вспоминать страшно. Но это прекрасное время сделало нас такими, какие мы есть сейчас! Я желаю тебе беречь внутри себя того малыша, который строил "колёдец" и достигать самых крутых вершин ) твоя Сестра)", - душевно написала Регина.

Молодой человек тут же отреагировал в комментариях.

"Спасибооооо, Сестро))) Но ты еще забыла про падение в подвал, сама знаешь кто в этом виновата", - шутливо ответил Кирилл.

Скриншот комментариев (instagram.com/reginatodorenko)

Фолловеры знаменитости умилились позитивному снимку и теплым словам Тодоренко, многие также обратили внимание на ее округлившийся живот. Некоторые пользователи сети даже предположили, что она снова беременна, другие же уверены, что это старое фото.

Обожаю тебя Регина, всегда такая яркая и позитивная

У моих малышей период колорадских жуков, приятно знать, что у вас с братом тёплые отношения

Лучший пост. Мииииииило

Регина брат красавчик, вы очень похожи

Регина, ты беременна вторым ребёнком?

Класс

Регина в положении?

Беременна вторым ?

Ты беременна?

Регина ты беременная что ли

Настоящая, харизматичная

Регина беременна или мне кажется?

Какой красивый брат

Опять беременная?

Скриншот комментариев (instagram.com/reginatodorenko)

Напомним, Регина Тодоренко взбудоражила сеть фото из закулисья в халате. Ведущая с макияжем и свежей укладкой устроила перекус на скорую руку между съемками.

Ранее Регина Тодоренко с сыном устроила насыщенную прогулку по осенней Вероне.