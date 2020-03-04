Как ребенок: Катя Осадчая в коротком платье показала, как встречает весну танцами

Катя Осадчая в числе тех звезд, которые очень радуются приходу весны и более теплой погоды. Телеведущая уже успела выгулять длинное воздушное летнее платье, и в целом ее наряды стали более яркими и легкими. В новой публикации в своем Instagram бессменная ведущая "Светской жизни" продемонстрировала стильный весенний образ и показала, как отмечает приход тепла.

На фото Катя предстала в коротком черном платье с цветочным принтом и оригинальным вырезом в районе груди, а также черных полусапожках и солнцезащитных очках. Волосы она собрала в красивый пучок на затылке.

Счастливая ведущая устроила веселые танцы в своем дворе, при этом подол наряда красиво развевается, когда она кружится.

Фото: Катя Осадчая (instagram.com/kosadcha)

"Зустрічаємо весну танцями. Ще трохи і зацвітуть нарциси, чекаю", - поделилась своей радостью Осадчая.

Фото: Катя Осадчая (instagram.com/kosadcha)

Игривый и эффектный образ очень понравился поклонникам теледивы и они принялись осыпать ее комплиментами в комментариях. Некоторые отметили, что еще не настолько тепло и призвали Катю беречь здоровье.

Мені спала на думку Мері Попінс

Смотрю на Вас и мне холодно. погода не совсем весенняя

Во всех нарядах,душенька,ты хороша.люблю смотреть и слушать приятно...

Красуня

Плаття супер, теж таке хочу

Катюша чудесная

Ви тут така дитина......) чомусь)

Какое красивые платье

Вот почему на вас платье выглядит круто,а я в таком наряде ,похожа на доярку из Хацапетовки!!!

Чудово виглядаєш, Квітонька.

Деффочка- припевочка!

Великолепное платье

Катруся, дуже красива сукенка

Ви прекрасні як весна

Какая красотка!!!

Это платье вам очень идет! Супер!

Скриншот комментариев (instagram.com/kosadcha)

Ранее Катя Осадчая появились в кадре в стильном образе с оригинальным трендовым головным убором.