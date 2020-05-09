Ярче солнца: лучезарная Лилия Ребрик очаровала ярким луком в воздушном наряде

Лилия Ребрик проводит карантин на даче с мужем Андреем Диким и двумя дочерьми, при этом телеведущая иногда все же появляется на студии для съемки в утреннем шоу. На самоизоляции "дикая семейка" отпраздновала второй день рождения младшей дочки Полины, устроив ей яркий праздник в кругу самых близких. А 8 мая был день рождения у самой артистки - Лилии исполнилось 39 лет.

Позитивная и активная теледива устроила красочный фотосет во дворе, примерив стильный и яркий образ. Ребрик позировала в длинном воздушном платье-сарафане насыщенного желтого цвета и с распущенными волосами, лучезарно улыбаясь.

В подписи Лилия поблагодарила всех за душевные поздравления и пожелания, а также поинтересовалась, публикации на какие темы поклонникам было бы интересно видеть в ее аккаунте.

Фото: Лилия Ребрик (instagram.com/liliia.rebrik)

"Звернення до підписників Любі мої! Я дякую вам за привітання! Ви набажали мені стільки гарного і приємного! Вас у мене вже цілих 600 000! Я дякую кожному, хто зі мною! Хто стежить за моїм життям, моїми сторіз, дякую і тим, кого вони дратують. Кожен свій пост я пишу щиро, відверто і з думками про вас! Але хочу бути ще ближчою для вас! І щоб вам ставало з кожнем днем цікавіше читати мій інстаграм. Розкажіть, пости про що вам найбільше подобаються? Порадьте, може, зробимо якусь рубрику? Раз на тиждень? Що думаєте? Я собі окреслила такі варіанти:

1. Закулісся телебачення! Як все працює по той бік екрану?

2. Секрети щасливої родини. Як вгамовувати дитячі істерики і не зійти з розуму.

3. Як і що я встигаю готувати? Рецепти для того, аби тримати себе у формі (і не завжди у формі )

4. Мій театральний досвід. Як його застосувати у житті? Як не боятися виступів на публіці? Як відчувати себе розкутим? І як спокійно сприймати негатив на свою адресу.

5. Основи танців ) як рухатися вільно і гарно? Навчу азам танців)

Якщо в вас є також якісь ідеї - кидайте їх! Хочу бути максимально цікавою для вас! Чекаю)!" - обратилась к фолловерам ведущая.

Фото: Лилия Ребрик (instagram.com/liliia.rebrik)

Те не заставили себя ждать и принялись осыпать Ребрик комплиментами и писать, что им было бы интересно.

Дівчинка Весна, щастя, везіння і всіх благ

Все дуже цікаво

Про дачу, двор, ошибки ремонта или лайфхаки

Хотелось бы узнать про секреты счастливой семьи))Вы супер!

Дякую Вам Лілічка за відкритість. Особисто я хотіла б навчитися як спокійно сприймати негатив в свою адресу. Ви така світла і добра Ви мій ідеал

Всі теми дуже цікаві: і про театр, і про бекґраунд телебачення, і рецепти. Ну все! Ви тут на фото як весняний первоцвіт: яскрава і красива!

Всі варіанти прекрасні

Платье супер. Также как и вы. Очень яркое. Солнечное.

Весна!!!!!Солнечно

Мені завжди було цікаво куди дівають образи ведуть, ну тобто ви провели ефір, куди потім ті плаття, костюми?

Скриншот комментариев (instagram.com/liliia.rebrik)

Напомним, ранее Лилия Ребрик показала яркие фото с дня рождения младшей дочки Полины на карантине.