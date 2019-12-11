Не разглядываю: Наталья Могилевская призналась, каких мужчин теперь предпочитает

Популярная украинская певица Наталья Могилевская, которая ранее рассекретила детали судьбоносной встречи с любимым, за кулисами новогоднего шоу "Привіт, 20-ті!", которое канал "Украина" покажет 31 декабря в 20:00, рассказала, какого мужчину ждет и что делает, чтобы его встретить.

В откровенном интервью каналу "Украина" Наталья Могилевская призналась, как подходила к выбору "своего" мужчины раньше и что изменилось сейчас.

"Просто до последних нескольких лет думала, что я слишком сильная и у меня не будет идеального мужчины, потому что это будет постоянный конфликт, ведь сильным мужчинам нравятся другие женщины, и я вообще не рассматривала их. Мне казалось, что это не мое, а в последнее время именно такие мужчины окружают меня, и это совершенно другое состояние. Почему? Потому что я сильная и только такой мужчина может быть со мной – только сильнее!", – поделилась Наталья Могилевская с журналистами канала "Украина".

По словам певицы, для того, чтобы встретить идеального спутника жизни, нужно просто верить. Сейчас Наталья по собственной системе загадывает желания и верит в то, что достойна самого лучшего.

"Я мужчин не разглядываю, поскольку точно знаю, что если правильно загадать желание, то все, что ты должен получить, к тебе придёт. Вопрос в том, что мы в это не верим – мы, на самом деле, не верим в то, что мы этого достойны, что Господь нас любит и дает нам лучшее, что мы достойны лучшего мужчину на свете, который не будет обманывать, юлить, не будет ни слабым, ни сильным – он будет максимально подходящим! Добрым, нежным, любящим – твоим мужчиной, таким, какой тебе больше всего подходит – он точно есть, мы его точно достойны, и он точно придет в жизнь каждой женщины, как только мы в это поверим", – рассказала Наталья Могилевская за кулисами праздничного шоу "Привіт, 20-ті!", которое канал "Украина" покажет 31 декабря в 20:00.

Наталья Могилевская (фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya)

Напомним, режиссером-постановщиком праздничного шоу "Привіт, 20-ті!" стал Герман Ненов. Для каждого артиста команда проекта приготовила яркие постановки. Зрителей ждут номера с использованием современных мультимедийных технологий дополненной реальности, массовые постановки с участием более полусотни человек. Многие номера будут очень рискованные и даже опасны. Производством грандиозного проекта занимается компания Star Media.

Напомним, ранее соблазнительная Могилевская максимально оголила ножки на жарких фото.