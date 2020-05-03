Разделась и легла на травку: Анна Седокова сверкнула аппетитным бюстом на жарком фото

Экс-участница группы "ВИА Гра" Анна Седокова часто публикует в Instagram откровенные кадры. На этот раз она продемонстрировала свой пышный бюст на природе возле реки. Стоит отметить, что певица внимательно следит за тем что происходит в сети, и недавно она прокомментировала скандал с Региной Тодоренко.

Артиста показала своим поклонникам прогулку с собакой во время карантина. Она отметила, что ей стало хорошо от осознания того, что карантин уже скоро закончится. Она опубликовала фото в коротком топе.

Анна Седокова (фото: instagram.com/annasedokova)

"Как же круто сегодня! В городе плюс 20 и мы вышли погулять с собакой. Рядом с домом речка и лес. И я разделась, легла на травку (землю) и так хорошо мне стало. От осознания того, что еще чуть-чуть и все это закончится. Что скоро лето, можно будет постить фотки в купальниках и пить розовое вино на любимых пляжах с любимыми друзьями.

Мы снова будем танцевать на столах и делать глупости, записывать веселые песни, давать концерты и (О, Боги), наверное, зарабатывать. Но пока это все еще не точно, мы наслаждаемся семьей и своими внутренними переменами. Новыми онлайн друзьями и супер кайфовыми отношениями с детьми. И благодарим небеса за то, что все рядом и здоровы", - написала Седокова.

Пользователи сети также прокомментировали ее фото.

Да, хорошо на травке полежать, надоело уже гулять на балконе. Быстрее бы карантин закончился. Сейчас как никогда начинаешь ценить прогулки до магазина. Раньше дочку мусор вынести не заставишь, а сейчас с удовольствием бежит;

А клещей не боишься? А Аня?

Думаю, Анна, этим летом как следует отдохнуть не удастся;

Очень красиво.

Скриншоты с Instagram

Напомним, что Седокова раскрыла жесткую правду о "ВИА Гре". По словам артистки, отношения между девушками были очень напряженными, так как им приходилось доказывать свое первенство среди друг друга.