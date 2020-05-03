Разделась и легла на травку: Анна Седокова сверкнула аппетитным бюстом на жарком фото

Артистка вышла на прогулку с собакой во время карантина
Экс-участница группы "ВИА Гра" Анна Седокова часто публикует в Instagram откровенные кадры. На этот раз она продемонстрировала свой пышный бюст на природе возле реки. Стоит отметить, что певица внимательно следит за тем что происходит в сети, и недавно она прокомментировала скандал с Региной Тодоренко.
Артиста показала своим поклонникам прогулку с собакой во время карантина. Она отметила, что ей стало хорошо от осознания того, что карантин уже скоро закончится. Она опубликовала фото в коротком топе.
Анна Седокова (фото: instagram.com/annasedokova)
"Как же круто сегодня! В городе плюс 20 и мы вышли погулять с собакой. Рядом с домом речка и лес. И я разделась, легла на травку (землю) и так хорошо мне стало. От осознания того, что еще чуть-чуть и все это закончится. Что скоро лето, можно будет постить фотки в купальниках и пить розовое вино на любимых пляжах с любимыми друзьями.
Мы снова будем танцевать на столах и делать глупости, записывать веселые песни, давать концерты и (О, Боги), наверное, зарабатывать. Но пока это все еще не точно, мы наслаждаемся семьей и своими внутренними переменами. Новыми онлайн друзьями и супер кайфовыми отношениями с детьми. И благодарим небеса за то, что все рядом и здоровы", - написала Седокова.
Пользователи сети также прокомментировали ее фото.
Скриншоты с Instagram
Напомним, что Седокова раскрыла жесткую правду о "ВИА Гре". По словам артистки, отношения между девушками были очень напряженными, так как им приходилось доказывать свое первенство среди друг друга.