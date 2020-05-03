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Разделась и легла на травку: Анна Седокова сверкнула аппетитным бюстом на жарком фото

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Артистка вышла на прогулку с собакой во время карантина

Экс-участница группы "ВИА Гра" Анна Седокова часто публикует в Instagram откровенные кадры. На этот раз она продемонстрировала свой пышный бюст на природе возле реки. Стоит отметить, что певица внимательно следит за тем что происходит в сети, и недавно она прокомментировала скандал с Региной Тодоренко.

Артиста показала своим поклонникам прогулку с собакой во время карантина. Она отметила, что ей стало хорошо от осознания того, что карантин уже скоро закончится. Она опубликовала фото в коротком топе.

Анна Седокова (фото: instagram.com/annasedokova)

"Как же круто сегодня! В городе плюс 20 и мы вышли погулять с собакой. Рядом с домом речка и лес. И я разделась, легла на травку (землю) и так хорошо мне стало. От осознания того, что еще чуть-чуть и все это закончится. Что скоро лето, можно будет постить фотки в купальниках и пить розовое вино на любимых пляжах с любимыми друзьями.

Мы снова будем танцевать на столах и делать глупости, записывать веселые песни, давать концерты и (О, Боги), наверное, зарабатывать. Но пока это все еще не точно, мы наслаждаемся семьей и своими внутренними переменами. Новыми онлайн друзьями и супер кайфовыми отношениями с детьми. И благодарим небеса за то, что все рядом и здоровы", - написала Седокова.

Пользователи сети также прокомментировали ее фото.

  • Да, хорошо на травке полежать, надоело уже гулять на балконе. Быстрее бы карантин закончился. Сейчас как никогда начинаешь ценить прогулки до магазина. Раньше дочку мусор вынести не заставишь, а сейчас с удовольствием бежит;
  • А клещей не боишься? А Аня?
  • Думаю, Анна, этим летом как следует отдохнуть не удастся;
  • Очень красиво.

Скриншоты с Instagram

Напомним, что Седокова раскрыла жесткую правду о "ВИА Гре". По словам артистки, отношения между девушками были очень напряженными, так как им приходилось доказывать свое первенство среди друг друга.

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