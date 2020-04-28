Разбудил сексуальность: Леся Никитюк сделала неожиданное признание о любимом

Оля Полякова и Леся Никитюк встретились на карантине во время прямого эфира в instagram певицы и поговорили на весьма откровенные темы. Так, "Королева ночи" предложила ведущей, как и всем своих гостям вечернего прямого эфира, сыграть в игру "Правда или действие". Звезды сделали немало личных признаний и выдали парочку эксклюзивных тайн. Например, Оля призналась в неловких моментах, которые с ней когда-то происходила. А Леди Ле, в свою очередь, рассказала о том, как любимый мужчина изменил ее жизнь.

Леся заинтриговала новостью о том, что у нее есть постоянный партнер. Оля предположила, что речь идет о соседе Леси, с которым та длительное время встречалась, но затем объявила о разрыве, но ведущая не захотела вдаваться в подробности, лишь заявив, что именно этот мужчина пробудил в ней сексуальность.

"Раньше я не считала себя сексуальной, буквально год или два как считаю. Мой постоянный партнер разбудил во мне сексуальность, это мой близкий человек. Он научил меня носить каблуки. Мы одинаково роста, но он говорит: "Ты должна носить максимальные каблуки". Мы пошли купили "лабутены". Это были мои первые "лабутены" – замшевые высокие сапожки, ботфорты", - рассказала ведущая.

Леся Никитюк (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Леся долгое время старалась никому не признаваться в комплексах из-за роста, но сама страшно переживала. Вместе с Олей они обсудили, как сложно принять и полюбить себя, а также избавиться от комплексов высоким девушкам.

"Мы пугаем мужчин. Эти гребанные стереотипы надо разрушить. Ты постоянно белая ворона. Ты заходишь и на всех смотришь свысока и на тебя все смотрят. И ты чувствуешь себя некомфортно. Но мне один хороший парень как-то объяснил. "Ты понимаешь, когда тебе каждый раз говорят "ты такая высокая", это не для того, чтобы тебя унизить. Это комплимент". Это мы, накрученные дурные бабы, думаем, что это удар по больному месту, потому что мы такие закомплексованные. А на самом деле это комплимент", - поделилась Леся.

Ранее Леся Никитюк показала фото в белоснежном топе и похвасталась абсолютно плоским животиком.