Растяжки, лиший вес и целлюлит: беременная Эшли Грэм шокировала голым фото

Эшли Грэм, которая всегда любила быть откровенной, в этот раз превзошла саму себя. Недавно девушка объявила миру, что они с мужем – видеооператором Джастином Эрвином – ждут прибавления в семействе. Молодые люди невероятно счастливы. Как для пышнотелой модели, так и для ее супруга это будет первый ребенок. Поэтому Грэм не устает писать радостные посты и показывать «беременный» животик. Несколько же часов назад решила продемонстрировать миру обратную сторону беременности – не столь гламурную.

Эшли показывает беременность как она есть (фото: instagram.com/ashleygraham)

Девушка опубликовала свое голое фото крупным планом. На снимке отлично видно растяжки, лишний вес, складки кожи и прочие мелкие несовершенства. «То же самое, но немного другое», – написала она.

Голое фото, наделавшее шума (фото: instagram.com/ashleygraham)

Такая откровенность и смелость вызвала мгновенную и весьма неоднозначную реакцию в сети. Одни сказали пышнотелой модели огромное спасибо, назвав ее самой честной звездой, которая не боится показать реальность. Другие возмутились, что это выглядит совершенно неэстетично и даже более того – нездорово.

Звезда не привыкла приукрашивать действительность (фото: instagram.com/ashleygraham)

Что ж Эшли, которая наверняка привыкла к комментариям разного характера, никак не реагирует на эти слова. Зато продолжает показывать, что уделяет своему здоровью и фигуре много внимания. Она запостила видеоурок йоги. Модель выполняет довольно сложные позы со своим тренером и буквально светится от счастья. Она сделала массу упражнений на растяжку, дыхательных техник и даже перевернутых асан.

Эшли обожает активный образ жизни (видео: instagram.com/ashleygraham)

Все свои старания на коврике, которые не могли поместиться в 60-секундный ролик, она также отправила в сториз. «Чувствую себя гибкой и сильной», – написала знаменитая красавица. Поклонники остались в восторге от спортивной формы своей любимицы, попросив также поделиться упражнениями для беременных.