"Растаяла передо мной": Женя Кот удивил откровениями о Наталье Могилевской

Победитель шоу Танцы со звездами 2019 Евгений Кот рассказал о работе в паре со своми знаменитыми партнершами по проекту Надей Дорофеевой и Натальей Могилевской. Откровениями он поделился в программе "Слава +" на Youtube-канале "Люкс ФМ".

Хореограф и танцор три сезона подряд выходил на паркет самого танцевального шоу страны с разными звездными партнершами. Женя признается, что к каждой искал подход и старался раскрыть ее сильные стороны.

"Банально звучит, но со всеми было по-разному, кардинально по-разному. Надя – просто девушка, Мишель вообще такая молоденькая. Мне с ней было сложнее, чем с Надей – ее пришлось некоторым сценическим вещам обучить. Если Надя была с хорошим опытом выступлений, то Мишель – нет", - вспомнил победитель Танцев со звездами 2019.

Надя Дорофеева и Евгений Кот (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)

Он рассказал Славе Демину, что не всегда в паре танцор-звезда опытный партнер является ведущим, и привел в пример Наталью Могилевскую и Игоря Кузьменко.

"Танцор ведет, а звезда ведомая, но в разных ситуациях по-разному. Например, у Могилевской и Игоря, там вела всегда Наташа. Она выдумывала постановки, его из зала не выпускала, сама не выходила", - утверждает Кот.

Хореограф отметил, что если бы можно было выбирать, в своем первом сезоне проекта он выбрал бы в качестве партнерши Наталью Могилевскую. В 2017-м году пара танцевала джаз-фанк вовремя обмена партнерами. Женя утверждает, что ему удалось укротить на паркете непростой нрав Натальи.

Видео: Youtube/ Mogylevskaya

"Первый сезон. Я выбрал бы Могилевскую. На самом деле меня долго сватали к ней, но я знал Наташу до этого и не понимал, как бы мы сработались. Вот мы поменялись один раз парами, и хорошо. Всегда говорили о том, что Наташа довлеет над своим партнером. Не знаю. Я пришел, взял ее и все. И она растаяла передо мной, и все было хорошо", - рассказал Кот.

Видео: Youtube/ Слава+

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