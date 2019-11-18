Не расслабляемся: Влад Яма раскрыл секрет счастливых отношений с женой

Влад Яма и его жена Лилиана – одна из самых красивых пар украинского шоу-бизнеса. Хореограф и удья Танцев со звездами 2019 с теплотой вспоминает об их знакомстве и первом свидании – тогда шоумен не знал, как покорить сердце жгучей красавицы-брюнетки и даже собирал о ней информацию, чтобы познакоммиться поближе! Теперь же пара воспитывает сына Леона и мечтает о еще одном ребенке. На странице в Instagram во время прямого эфира с подписчиками Влад решил поделиться секретом гармоничных отношений в их паре.

По словам хореографа, залог семейного счастья – уметь чувствовать и понимать друг друга.

"Нужно стараться понимать друг друга, чувствовать друг друга и не расслабляться. Потому что у меня когда много работы, к сожалению, иногда… В общем, все будет хорошо", - заверил он.

Фото: Влад Яма с женой (instagram.com/vladyama_official)

Кстати, Лилия пришла на полуфинал поддержать мужа. Фото с любимой судья Танцев со звездами 2019 поделился в разделе сториз. Супруги нежно держаться за руки, хореограф обнял любимую за талию. Пара решила выбрать для тринадцатого эфира total black лук. На Лилии – трендовые кожаные леггинсы и черная водолазка. Влад же предпочел черную рубашку и укрроченные штаны, дополнив образ лаковыми туфлями.

Фото: Влад Яма с женой Лилианой (instagram.com/liliya_yama)

Не смог обойти вниманием Влад и вопрос об оргинальном совместном номере с парой Анны Ризатдиновой и Александра Прохорова. Хореограф предстал перед зрителями сразу в четырех образах – портье, официанта, горничной и даже оголился в душе.

"На самом деле, танец был абсолютным эксперементом. Когда выпадает такой шанс, хочется, во-первых, чтобы пара раскрылась с другой стороны, показать емоционально их новыми, свежими. Второе – хотелось сделать так, как не сделают остальные судьи, не потому что не могут, а вот так не сделают. Я понимал, что остальные судьи будут хорошо танцевать, но по-другому. Поэтому пошли на такой эксперемент. Нужно было видеть, что творились за кулисами, переодевание. Я не очень помню все это. Но я столько не переодевался в жизни, как за две миуты три раза. Это было мощно!" - воспоминает хореограф.

Видео: YouTube/ Танцы со звездами

Ранее Влад Яма рассказал о первом свидании и эффектных ухаживаниях за будущей женой.