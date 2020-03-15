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Раскрепощенная Наталья Могилевская наведалась в Индию с пикантной целью

Lite » Новости шоу-бизнеса 15.03.2020 - 12:05
Раскрепощенная Наталья Могилевская наведалась в Индию с пикантной целью
Фото: Наталья Могилевская (instagram.com/nataliya_mogilevskaya)

Певица назвала необычную причину поездки в Индию

Наталья Могилевская увлекается духовными практиками, которые когда-то изменили ее жизнь к лучшему, научили быть в гармонии с собой и держать под контролем не только мысли, но и тело. Певица заметно постройнела, помолодела и даже влюбилась! Пока она не раскрывает имя избранника и не спешит показывать его публике, но заявляет, что пара вынуждена жить на две страны. Так, в интервью программе "Светская жизнь" певица рассказала, зачем недавно наведалась в любимую Индию.

Оказалось, что артистка ездила осваивать интимные практики и за пять дней сумела получить немало ценной информации.

"Я там была всего пять дней. Была на семинаре. Это огромные интимные знания, которые, я думаю, буду использовать всю жизнь! Но этот путь, видимо, для тех, кому уже за 60 лет", – поделилась Наталья.

Раскрепощенная Наталья Могилевская наведалась в Индию с пикантной целью

Фото: Наталья Могилевская (instagram.com/nataliya_mogilevskaya)

Она не смогла обойти вниманием и острую тему карантина в связи с коронавирусом в Украине. Певица призвала украинцев не поддаваться панике.

"Я уверена, что надо быть осторожными, но также я уверена, что не надо поддаваться панике. Надо понимать, что две тысячи смертей от коронавируса и 30 миллионов – от СПИДа это большая разница и надо пользоваться презервативами, а не только масками. И вообще надо быть просто осторожными со всех сторон и всех вопросов", – напомнила она.

Видео: YouTube/Светская жизнь

Напомним, что ранее Наталья Могилевская восхитила эффектным светским выходом в лаковом плаще цвета электрик и дерзким красных ботфортах. Поклонники пришли в восторг от смелого контрастного лука своей любимицы.

Кстати, Могилевская похвасталась огромным букетом разноцветных тюльпанов в коробке с бантом.

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Новости Украины Наталья Могилевская
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