Раньше была скептиком: Джамала разоткровенничалась о трудностях семейного отдыха

Джамала выбрала в этом году для зимнего отпуска нетипичное для себя направление – Египет. Дело в том, что певица решила впервые взять на отдых сыночка Эмир-Рахмана и, конечно же, компанию им составил муж артистки Бекир Сулейманов. Звезда признается, что маленький непоседа не отходил от мамы ни на шаг, поэтому ей сложно было посвятить даже пару минут фотосету на фоне морских пейзажей – мальчик следовал за ней по пятам и хотел участвовать в процессе. В новом посте Джамала затронула тему путешествий на дальние расстояния с детьми и поделилась своим опытом таких поездок.

Певица опубликовала портретное фото, на котором запечатлена в солнечных очках. Похоже, артистка предпочла обойтись без косметики. Она перечислила преимущества отдыха в Египте в зимний период.

"Я очень люблю Египет, правда. Тут сейчас зима. Конечно, не такая, как у нас. Днем до 3-х часов можно получить свои 25, 27, а то и все 30 градусов тепла. Да, ветрено, вечером резко холодает, но все это компенсируют невероятные фрукты, фреши, солнце, пальмы, гостеприимство. Мне очень нравятся египтяне, как они ведут себя с детьми, пытаются помочь, поиграть, спеть. Эмирка уже даже поет Habibi", - поделилась подробностями семейного отпуска на популярном курорте звезда.

Джамала (фото: instagram.com/jamalajaaa)

"Я часто летаю, как только в самолетах раздаётся плач ребенка, осуждающий ропот проносится по рядам: "Родители-эгоисты тащат с собой ребенка, зачем они его так мучают?" И я раньше была таким же скептиком. На самом деле, родители "мучаются" сами. Отпуск с ребенком — это не тот отдых, к которому я привыкла. Все подчинено сыну! Но когда я вижу счастье в его глазах, то, как он ест фрукты, бегает босиком по траве, радуется морю, понимаю, что все перелеты, наши бессонные ночи и ранние подъемы не зря!" - написала она.

Напомним, что Джамала намекнула на усталость во время семейной поездки на море. Певице сложно одновренно расслабиться и уследить за сыночком-непоседой.