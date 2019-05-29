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Не рано ли? Регина Тодоренко показала, как учит маленького сына английскому языку

Lite » Новости шоу-бизнеса 29.05.2019 - 13:04
Не рано ли? Регина Тодоренко показала, как учит маленького сына английскому языку
Фото: Регина Тодоренко (instagram.com/reginatodorenko)

Некоторые поклонники считают, что малыш еще слишком маленький для подобных уроков

Регина Тодоренко не раз восхищала своих поклонников неуемной энергией и тем, как она умудряется все успевать. Она успевает вести собственные ТВ-шоу "Регина +1" и "Пятница с Региной", сниматься в рекламе, путешествовать и проводить время с семьей - мужем Владом Топаловым и маленьким сыном Михаилом. Более того, ведущая берет малыша на работу, где в перерывах между съемками занимается его развитием.

На своей странице в Instagram Регина опубликовала милое видео с сыночком, снятое в гримерке. Одетый в белый костюмчик ребенок сидит на коленях у няни, а в это время мама показывает ему карточки с рисунками и произносит эти слова на английском языке, четко проговаривая их. 

"Вот так в в грим-вагоне проходят наши будни с Михаилом Владиславовичем - в перерывах между съемками работаю с сыном. Надеюсь, все мои усилия дадут Хороший результат! Я всегда верю в лучшее!" - поделилась Тодоренко.

Видео: Регина Тодоренко с сыном Мишей (instagram.com/reginatodorenko)

Большинство подписчиков похвалили артистку и отметили, что она просто супер-мама и детей действительно нужно начинать развивать с младенчества. Однако другие посчитали, что подобные занятия бессмысленны, поскольку ребенок еще слишком мал для этого. Напомним, что Михаил родился 5 декабря 2018 года, то есть ему почти шесть месяцев.

  • "Супер- Мама"
  • "Он еще маленький для картинок"
  • "Боже, учить ребенка до года английскому такой бред. Лучше сразу китайский, иероглифы в картинках так увлекательно"
  • "Какая ты умная Регина"
  • "Какой у Регины хороший английский!!!"
  • "Тоже карточки дочке показывала, результат отличный!"
  • "Какая же умничка"
  • "Ты просто умница и супер мама"
  • "Какой большой уже, солнышки"
  • "Он просто на мамин голос реагирует и на картинки"
  • "А может начать с русского языка?"
  • "Как мило)) Миша, видимо, очень внимательно маму слушает)))"
  • "Вы молодец!!! Сами английскому учите"
  • "Я одна считаю это бредом? Какой английский до двух лет, дайте ему хоть на нашем заговорить"
  • "Вы замечательная мама! Это обязательно даст свои плоды"

Напомним, Регина Тодоренко пожаловалась на дефицит времени на мужа Влада Топалова.

Ранее деловая Регина Тодоренко в ярком образе вызвала споры в сети. Не всем поклонникам ведущей понравилась деталь ее нового образа. 

Также до этого Влад Топалов показал, как они с Тодоренко развлекают сына.

"Одинокие чашки с застывшим чаем": Тодоренко пожаловалась на дефицит времени на мужа (видео) Деловая Регина Тодоренко в ярком образе вызвала споры в сети
Новости Украины Влад ТопаловРегина Тодоренко
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