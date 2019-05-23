"Рады поделиться своим счастьем": Каменских растрогала сеть признанием в любви Потапу

23 мая состоится свадьба звездной пары
В четверг, 23 мая состоится свадьба одной из самых ярких и обсуждаемых пар украинского шоу-бизнеса - Потапа и Насти Каменских. В день радостного события продюсер и рэпер официально подтвердил это, а также выразил свои чувства к любимой с помощью трогательного клипа "Константа". Певица тоже наконец-то решила прервать молчание и на своей странице в Instagram оставила эмоциональное послание.
Настя поблагодарила любимого, что поддержал ее решение оставить их отношения в тайне до самой свадьбы, а также отметила, что настал момент, когда они хотят поделиться своим счастьем с поклонниками. Она также опубликовала снимок из клипа Потапа, на котором она нежно обнимает любимого, при этом они оба в свадебных нарядах.
"Особенные чувства рождают особенные произведения. Именно такими являются песни "Обіцяю" и новый хит Потапа "Константа". Вслушайтесь в строки нового трека Потапа и вы все поймете. Вслушайтесь в слова моей "Обіцяю" и вы все почувствуете. Две эти композиции дополняют друг друга и сливаются в единое целое. Спасибо,Потап, что оберегал нас от лишних глаз, слов, постов. Спасибо, что поддерживаешь мой выбор, что счастье любит тишину. Спасибо, что мы с тобой оберегаем нашу любовь. Пусть ненадолго, мы смогли оставить сокровенные эмоции и чувства только для нас двоих!
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Теперь пришло время поделиться с поклонниками частичкой наших чувств! Сегодня именно тот самый особенный и счастливый день для каждой влюбленной пары. Мы рады поделиться с вами своим счастьем и благодарны за то, что вы разделите его с нами!" - трогательно написала Каменских.
Фото: Настя Каменских и Потап (пресс-служба)
Поклонники пары засыпали их поздравлениями и пожеланиями счастья, отметив, что долго ждали этого признания.
Фото: Настя Каменских и Потап (пресс-служба)
Отметим, что Потап в ответ оставил сердечки в комментариях.
Также поздравления выразили звездные коллеги пары - Джамала, Даша Астафьева, Лилия Ребрик и Светлана Тарабарова.
Скриншот комментариев (instagram.com/kamenskux)
Напомним, дату и место свадьбы Потапа и Каменских подтвердили несколько официантов заведения, где полным ходом идет подготовка к празднованию музыкальной свадьбы года. В тусовке рассказывают, что на свадьбу пригласили много звезд, будет несколько сотен гостей.
Как сообщалось ранее, в сети уже показали пригласительную открытку на свадебную вечеринку 23 мая.
Кстати, Настя Каменских призналась, что на свадьбу прессу приглашать не собирается, потому что это событие слишком интимное.