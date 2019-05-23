"Рады поделиться своим счастьем": Каменских растрогала сеть признанием в любви Потапу

В четверг, 23 мая состоится свадьба одной из самых ярких и обсуждаемых пар украинского шоу-бизнеса - Потапа и Насти Каменских. В день радостного события продюсер и рэпер официально подтвердил это, а также выразил свои чувства к любимой с помощью трогательного клипа "Константа". Певица тоже наконец-то решила прервать молчание и на своей странице в Instagram оставила эмоциональное послание.

Настя поблагодарила любимого, что поддержал ее решение оставить их отношения в тайне до самой свадьбы, а также отметила, что настал момент, когда они хотят поделиться своим счастьем с поклонниками. Она также опубликовала снимок из клипа Потапа, на котором она нежно обнимает любимого, при этом они оба в свадебных нарядах.

"Особенные чувства рождают особенные произведения. Именно такими являются песни "Обіцяю" и новый хит Потапа "Константа". Вслушайтесь в строки нового трека Потапа и вы все поймете. Вслушайтесь в слова моей "Обіцяю" и вы все почувствуете. Две эти композиции дополняют друг друга и сливаются в единое целое. Спасибо,Потап, что оберегал нас от лишних глаз, слов, постов. Спасибо, что поддерживаешь мой выбор, что счастье любит тишину. Спасибо, что мы с тобой оберегаем нашу любовь. Пусть ненадолго, мы смогли оставить сокровенные эмоции и чувства только для нас двоих!

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Теперь пришло время поделиться с поклонниками частичкой наших чувств! Сегодня именно тот самый особенный и счастливый день для каждой влюбленной пары. Мы рады поделиться с вами своим счастьем и благодарны за то, что вы разделите его с нами!" - трогательно написала Каменских.

Фото: Настя Каменских и Потап (пресс-служба)

Поклонники пары засыпали их поздравлениями и пожеланиями счастья, отметив, что долго ждали этого признания.

"Как мило, куда плакать??? Я выросла на ваших песнях. Любви вам"

"Ураааа!!! То чувство, когда в 32 начинаешь верить в чудеса. счастья и космической любви"

"Поздравляю! Счастья и любви вашей семье"

"Вы невероятно красивые. Вы прекрасная пара, я всегда знала, что вы вместе, потому что это настоящая любовь"

"Ну идеальные же!!!! было все понятно ещё раньше))) Самые милые и очень красивые!!!"

"Ура! Счастья вам неземного! И кудрявых малышей)))"

"Это странно, но я так ждала этого вашего признания!)) Мне кажется, что я за себя так не радовалась, как за вас))) Счастья вам безграничного! И всего самого-самого лучшего!"

"О Боже, это случилось!"

"Настенька, мы дождались этого! Как же мы рады и мы очень сильно поддерживаем и любим тебя! Самая лучшая"

Фото: Настя Каменских и Потап (пресс-служба)

Отметим, что Потап в ответ оставил сердечки в комментариях.

Также поздравления выразили звездные коллеги пары - Джамала, Даша Астафьева, Лилия Ребрик и Светлана Тарабарова.

Скриншот комментариев (instagram.com/kamenskux)

Напомним, дату и место свадьбы Потапа и Каменских подтвердили несколько официантов заведения, где полным ходом идет подготовка к празднованию музыкальной свадьбы года. В тусовке рассказывают, что на свадьбу пригласили много звезд, будет несколько сотен гостей.

Как сообщалось ранее, в сети уже показали пригласительную открытку на свадебную вечеринку 23 мая.

Кстати, Настя Каменских призналась, что на свадьбу прессу приглашать не собирается, потому что это событие слишком интимное.