Радуга и позитив: Кейт Миддлтон и принц Уильям показали трогательные снимки принца Луи в честь его дня рождения

Самый младшенький в семействе герцога и герцогини Кембриджских — принц Луи — отмечает сегодня, 23 апреля, свой день рождения. Престолонаследнику исполнилось два года! Кстати, второй сын и третий ребенок Кейт Миддлтон и принца Уильяма является пятым в линии наследования британского престола. По случаю дня рождения младшего сына Кэтрин и Уильям решили немного отойти от официоза и поделиться с поклонниками королевской семьи позитивом. Все же в период карантина из-за коронавируса герцоги Кембриджские перестали посещать публичные мероприятия, а их странички в соцсетях превратились в сводки новостей о пандемии коронавируса. Счастливые родители решили хотя бы в день рождения сына разбавить угнетенную атмосферу праздником.

Так, Кейт Миддлтон и принц Уильям опубликовали на своей instagram-страничке целый фотоальбом с маленьким сыном. Принц Луи заметно повзрослел. На снимках малыш балуется. Его ладошки разрисованы в яркие краски — цвета радуги. Какое-то время мальчик позировал на камеру с открытыми ладошками, однако не удержался и измазал лицо красками. Однако именно эти снимки получились самыми милыми и получили сотни восторженных отзывов от фолловеров королевской семьи

Кэтрин и Уильям даже пошутили по этому поводу. “Instagram VS реальность”, — так подписали они пару фото с Луи, на которых он обмазывает себя красками.

Кстати, фотографии сына сделала лично Кейт Миддлтон! Как известно, герцогиня Кембриджская увлекается фотографией. И сделала уже немало фото для семейного архива.

“Спасибо за ваши прекрасные сообщения в честь дня рождения принца Луи. Мы очень рады поделиться новыми фотографиями, сделанными герцогиней Кембриджской в апреле этого года”, — говорится в сообщении под фото.

Как выяснилось, принц Луи не просто так обмазывал ладони красками. Он сделал картинку, на которой виден оттиск маленькой ладошки Луи. Наверняка и самому престолонаследнику, и его родителям будет приятно отыскать тот рисунок в будущем.

Подписчики также принялись спорить, на кого же больше похож Луи. Некоторые отметили, что мальчик — копия принца Уильяма в детстве. Другие не согласились и утверждают, что Луи все же похож на свою именитую маму. Также от поклонников не ускользнул тот факт, что Луи очень похож на своего старшего брата — 6-летнего принца Джорджа.

Отметим, что Луи родился 23 апреля 2018 года в Лондоне. Он является шестым правнуком королевы Елизаветы II и третим внуком принца Уэльского Чарльза и принцессы Уэльской Дианы.

Также герцог и герцогиня Кембриджские воспитывают еще двоих детей — принц Джордж (6 лет) и принцесса Шарлотта (4 года). На данный момент Кэтрин и принц Уильям вместе с детьми находятся на домашней самоизоляции в своем загородном имении Анмер-Холл в Норфолке.

Фото в материале: instagram.com/kensingtonroyal