Радости много не бывает: Осадчая растрогала прогулкой с двухлетним сыном Ваней

Катя Осадчая, похоже, действительно в восторге от осени этого года. Украинская телеведущая, основательница программы “Світське життя” каждый день показывает своей многотысячной армии поклонников (а это больше 1,4 млн подписчиков только в сети instagram) различные фото и видео “своей осени”. Осадчая отмечает, что никак не может насытиться и вдоволь насладиться желто-красной красотой. А вместе со своей звездной мамой этой красотой наслаждается и ее двухлетний сын - Иван. На прошедших выходных Осадчая с сыном буквально “искупалась” в осенней листве. Новые фото Екатерины также посвящены осенней прогулке с сыном.

Катя Осадчая с сыном Ваней (фото: instagram.com/kosadcha)

На новых фото телеведущая вновь трогательно проводит время с маленьким сыном. Как обычно, звездная мама не показывает его лица. Отметим, что ранее супруг Осадчей, телеведущий Юрий Горбунов уже отвечал на критику в сети по поводу своего 2-летнего сына. Поклонники телеведущих нередко спрашивают у пары, почему те не показывают лицо ребенка. На что Горбунов категоричен - это их частная жизнь! И только им решать, какие фото публиковать с ребенком.

Что касается новых фото Осадчей, то счастливая мама радостно держит сына на руках.

“Осінніх радощів не буває забагато) #timetoremember”, - подписала фото Осадчая.

Катя Осадчая с сыном Ваней (фото: instagram.com/kosadcha)

Кроме того, Осадчая показала видео со своего дома:

Осадчая наслаждается осенью

Поклонники Осадчей также поспешили прокомментировать ее новые фото:

“Счастливая семья”

“Осінніх радощів багато не буває! Дякую за ідею, за щирість, за красу”

“Катю, я дуже поважаю Вашу творчість, мені подобається Ваша сім'я, я рада, що у Вас синочок. Сьогодні Ви надихнули мене написати вірш за словами цього посту”

“Щастя! Хай завжди радощі та щастя наповнюють вашу родину!”

“Любимки наши!!”

Скриншот комментариев: instagram.com/kosadcha



Напомним, Юрий Горбунов откровенно рассказал о воспитании сына. Ведущий признался, что балует ребенка, а также объяснил, почему они с Осадчей не показывают лицо мальчика.