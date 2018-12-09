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Ради бабушки: Тарас Тополя рассказал, зачем купил костюм "как у Зиброва"

Lite » Звезды 09.12.2018 - 15:58

Лидер группы "Антитіла" Тарас Тополя дал интервью Кате Осадчей в передаче "Светская жизнь" и рассказал забавную историю о своей бабушке, а также о том, как нашел массовку к песне "Там, де ми є".

Ради бабушки: Тарас Тополя рассказал, зачем купил костюм &quot;как у Зиброва&quot;Тарас Тополя и Катя Осадчая (скриншот с YouTube)

По словам музыканта для своей 88-летней бабушки он стал популярен только тогда, когда песню группы "прокрутили" по радио. Также пожилая женщина постоянно говорила своему внуку о желании купить для него костюм с отливом, "как у Павла Зиброва". Но она перестала это предлагать, после того, как к Тарасу пришло признание и популярность.

Ради бабушки: Тарас Тополя рассказал, зачем купил костюм &quot;как у Зиброва&quot;Бабушка Тараса Тополи (Скриншот с YouTube)

Тарас рассказал, в чем посыл песни "Там, де ми є", которую группа исполнила с массовкой разных национальностей.

"Мы приходили в разные общины. В еврейскую общину, посольство Индии и все, когда слышали слово объединение, соглашались", - сказал Тополя.

Как ранее мы писали, Тарас Тополя признался, сколько потерял от отказа выступать в РФ.

Ранее сообщалось, что Наталка Карпа презентовала экспериментальную песню в коллаборации с Тарасом Тополей.

 

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